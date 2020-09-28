МЭР назвало отрасли, которые станут драйверами экономического роста в 2021-2023 гг.

Драйверами экономического роста в ближайшие три года станут отрасли, обеспечивающие развитие инвестиций, экспортно-ориентированные отрасли обрабатывающей промышленности, сфера информационных технологий (ИТ), строительный и транспортные сектора. Об этом говорится в опубликованном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы.

Темпы роста в базовых отраслях, за исключением добычи полезных ископаемых, увеличатся до 3,6-4,1% в 2021-2023 гг. после снижения на 5,3% в 2020 г. При этом лидерами роста станут отрасли, ориентированные на экспорт – химический комплекс, пищевая промышленность, обработка древесины. Кроме того, увеличение инвестиционной активности, наряду с наращиванием несырьевого неэнергетического экспорта, поддержит ускоренное развитие машиностроения.

Ускоренное развитие получит отрасль информации и связи. Также более высокие темпы роста, чем в предыдущие годы, ожидаются в сфере образования, как основного фактора повышения качества человеческого капитала.

Вместе с тем под влиянием слабого внешнего спроса и действия текущих условий сделки ОПЕК+ до 2022 г. темпы роста добывающей промышленности в 2021 г. будут умеренными – 1,2% (в 2020 г. – снижение на 8,4%).

По оценкам Минэкономразвития, в 2022 г. в условиях прогнозируемого роста добычи нефти темп роста добывающей промышленности ускорится до пиковых 4,7% с последующей стабилизацией.