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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Путин утвердил порядок подготовки проектов НПА об определении единственного поставщика по 44-ФЗ

    Путин утвердил порядок подготовки проектов НПА об определении единственного поставщика по 44-ФЗ

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    Утвержден порядок подготовки проектов правовых актов и поручений Президента РФ, проектов правовых актов Правительства РФ об определении единственного поставщика по 44-ФЗ. Соответствующая информация содержится в указе Президента РФ № 558, который вступает в силу 22 сентября.

    Предложение об определении единственного контрагента вносится в исключительных случаях при нецелесообразности закупок с использованием конкурентных процедур закупки.

    Они должны содержать:

    • предмет контракта и описание объекта закупки; 
    • экономическое и (или) технологическое обоснование нецелесообразности закупки; 
    • финансово-экономическое обоснование предложения; 
    • наименование заказчика; 
    • информацию о предполагаемом единственном контрагенте; 
    • а также результаты проверки соответствия предполагаемого единственного контрагента требованиям 44-ФЗ, в том числе требованиям ст. 31 закона и т. д.

    Кроме этого, к обращению прилагается обоснование цены контракта, заключаемого с единственным контрагентом.

    На соответствующее предложение подготавливается экспертное заключение Правительства РФ, которое должно содержать оценку соответствия предложения об определении единственного контрагента положениям 44-ФЗ и вывод о целесообразности неконкурентной закупки.

    Порядок не распространяется на определение единственного контрагента при формировании и утверждении Правительством РФ гособоронзаказа и подготовки проектов правовых актов Правительства РФ, направленных на исполнение поручений Президента РФ, данных до утверждения порядка. При подготовке таких проектов актов представляются информация и обоснование цены государственного контракта, заключаемого с единственным исполнителем, которые предусмотрены соответственно подпунктами «а», «г» — «л» пункта 4 и пунктом 5 порядка.

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