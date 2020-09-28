Путин утвердил порядок подготовки проектов НПА об определении единственного поставщика по 44-ФЗ

Утвержден порядок подготовки проектов правовых актов и поручений Президента РФ, проектов правовых актов Правительства РФ об определении единственного поставщика по 44-ФЗ. Соответствующая информация содержится в указе Президента РФ № 558, который вступает в силу 22 сентября.

Предложение об определении единственного контрагента вносится в исключительных случаях при нецелесообразности закупок с использованием конкурентных процедур закупки.

Они должны содержать:

предмет контракта и описание объекта закупки;

экономическое и (или) технологическое обоснование нецелесообразности закупки;

финансово-экономическое обоснование предложения;

наименование заказчика;

информацию о предполагаемом единственном контрагенте;

а также результаты проверки соответствия предполагаемого единственного контрагента требованиям 44-ФЗ, в том числе требованиям ст. 31 закона и т. д.

Кроме этого, к обращению прилагается обоснование цены контракта, заключаемого с единственным контрагентом.

На соответствующее предложение подготавливается экспертное заключение Правительства РФ, которое должно содержать оценку соответствия предложения об определении единственного контрагента положениям 44-ФЗ и вывод о целесообразности неконкурентной закупки.

Порядок не распространяется на определение единственного контрагента при формировании и утверждении Правительством РФ гособоронзаказа и подготовки проектов правовых актов Правительства РФ, направленных на исполнение поручений Президента РФ, данных до утверждения порядка. При подготовке таких проектов актов представляются информация и обоснование цены государственного контракта, заключаемого с единственным исполнителем, которые предусмотрены соответственно подпунктами «а», «г» — «л» пункта 4 и пунктом 5 порядка.