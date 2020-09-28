Госкомпании обяжут согласовывать закупки импортного софта

Для российских госкомпаний может быть введено обязательное согласование закупок программного обеспечения зарубежных разработчиков с правительственной комиссией по импортозамещению. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ, подготовленный Минпромторгом, устанавливает особенности согласования с правкомиссией по импортозмещению закупок софта иностранных разработчиков. Заказчики при согласовании таких закупок должны будут указывать, в какой форме планируется приобретение софта (на жестком носителе, в электронном виде, в виде прав на его использование), предполагается ли модификация или модернизация такого ПО и т.п.

Также госкомпании, при обращении в правкомиссию, должны будут указывать сведения о планируемой закупке российского ПО, либо, при закупке иностранного программного обеспечения, предоставлять обоснование невозможности закупки российского софта.

По действующей редакции 223-ФЗ госкомпании должны согласовывать с правкомиссией по импортозамещению свои импортные закупки ряда товаров. Перечень таких товаров утвержден правительством РФ.

На данный момент, программное обеспечение в виде отдельного класса продукции, закупку которой необходимо согласовывать, отсутствует. При этом многие другие товары, включенные в перечень, содержат различное программное обеспечение (например, турбины, оборудование для очистки и фильтрации газов, станки, суда различных классов и т.п.).

Из пояснительной записки следует, что Минпромторг интересуют закупки софта, связанного, прежде всего, с обработкой информации, необходимой для обеспечения критических процессов и управления данными, а также с обеспечением взаимодействия с государственными информационными системами для их первоочередного импортозамещения.