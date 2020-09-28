ВС РФ: внутренние документы контролеров не должны влиять на сроки обжалования по 44-ФЗ

Внутренние документы контролеров не должны влиять на сроки обжалования по 44-ФЗ. Такое решение принял Верховный суд РФ разбираясь с жалобой поставщика.

Участник закупки направил жалобу в УФАС по электронной почте в последний день срока в 16:50. Контрольный орган ее вернул, пояснив, что согласно внутреннему графику приема входящей корреспонденции документы принимаются с 09:00 до 11:00 и с 14:00 до 15:00. Эта информация есть на сайте УФАС. Участник мог заранее ознакомиться с таким порядком. Поскольку жалоба подана в последний день срока за пределами времени приема корреспонденции, а зарегистрирована следующим утром, то ее подача просрочена.

Суды посчитали это незаконным, так как контролеры не учли положения ГК РФ о порядке совершения действий в последний день срока. Жалоба подана своевременно. Кроме этого, график приема документов, который утвержден внутренним приказом УФАС, не может изменять и ограничивать порядок и срок подачи жалобы по 44-ФЗ, а для определения своевременности подачи жалобы имеет значение момент совершения такого действия участником, а не момент организационного реагирования антимонопольного органа.

Верховный суд не стал пересматривать дело.