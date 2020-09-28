Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБ

Обучающий Центр ЭТП ГПБ подготовил большой блок вебинаров и онлайн-мероприятий для Заказчиков в октябре. Будут представлены курсы по практике работы на площадке госзакупок по 44-ФЗ, организации участия самозанятых в торгах, применению гарантийных обязательств и другим актуальным темам. Мы подобрали материалы, которые помогут Заказчикам лучше ориентироваться в последних трендах торгов и станут большим подспорьем в организации торгово-закупочного процесса.

6 октября, вторник, 11:00 - Приглашаем посетить вебинар «Участие самозанятых в закупках по 44 и 223-ФЗ». Спикером мероприятия выступит Валерия Вахрамеева - консультант по работе с 44-ФЗ и 223-ФЗ, преподаватель с 2008 года, в закупках с 2011 года. Автор методических разработок, образовательных курсов по "управлению государственными и муниципальными закупками", автор статей.

На вебинаре подробно объяснят кто такие плательщики налога на профессиональный доход, расскажут о сложностях работы с самозанятыми и о том, как их преодолевать, в том числе – в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Также будет раскрыта юридическая сторона вопроса взаимодействия с самозанятыми, спикер поделится практическими рекомендациями о том, как не запутаться с самозанятыми и не попасть на штрафы.

Записывайтесь на вебинар и будьте в курсе всех подробностей работы с новой категорией – самозанятыми.

13 октября, вторник, 11:00 - приглашаем принять участие в вебинаре для организаторов закупок «Закупки без фиксированного объема». На вебинаре участники узнают особенности осуществления закупок без фиксированного объема, типовые ошибки заказчиков при проведении закупок без фиксированного объема, будет представлен алгоритм работы с закупкой «без объема». Спикер события - Наталья Кузьмина, ведущий эксперт- практик ЭТП ГПБ, аккредитованный независимый спикер, автор свыше 50 публикаций для профильных СМИ.

Записывайтесь и узнайте, как безошибочно организовать закупку без фиксированного объема.

14 октября, среда, 11:00 – состоится вебинар по теме «Практика работы на площадке ЭТП ГПБ для заказчиков 44-ФЗ». Опытный спикер, эксперт ЭТП ГПБ Мария Волкова продемонстрирует вспомогательные сервисы площадки, объяснит, как пользоваться реестром закупочных процедур, календарем закупок, собирать аналитику и формировать отчетность. Также подробно будут разобраны инструменты организации процедур – конкурс, аукцион, запрос котировок, включая прием заявок, разъяснение положений ДоЗ, отмена закупки, рассмотрение и оценка заявок.

Присоединяйтесь к онлайн-событию и научитесь безошибочно применять инструментарий ЭТП ГПБ для своих закупок!

22 октября, четверг, 11:00 - Приглашаем организаторов закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ принять участие в вебинаре по теме «Обеспечение гарантийных обязательств». Обучение будет вести Наталья Кузьмина, ведущий эксперт- практик ЭТП ГПБ, аккредитованный независимый спикер, автор свыше 50 публикаций для профильных СМИ.

На вебинаре будут рассмотрены гарантия качества и гарантийный срок, размеры, способы предоставления, сроки возврата обеспечения гарантийных обязательств, спикер также подробно разберет, что необходимо учитывать при формировании закупочной документации.

Регистрируйтесь на вебинар и узнайте все самое важное про работу с гарантийными обязательствами в изменившихся условиях.

Онлайн-мероприятия для Заказчиков от Обучающего Центра ЭТП ГПБ – это самый надежный способ оставаться в курсе основных закупочных трендов, поддерживать осведомленность и разбираться в самых сложных деталях электронных процедур и последних законодательных новаций. Наши эксперты всегда рады ответить на вопросы слушателей и дать разъяснения о том, как работают закупки сейчас!