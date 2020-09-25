Продажа имущества - торги на ЭТП ГПБ в октябре 2020

На ЭТП ГПБ осуществляется продажа имущества ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», АО «Арктик Билдинг Сервисиз» и других организаций.
4-комнатная двухуровневая квартира
АО «Газпромбанк» выставил на торги 4-комнатную двухуровневую квартиру, общей площадью 174,6 кв. м.
Расположена по адресу: Киров, ул. Свободы, д. 91. кв.1.
Кирпичные стены, 2 балкона, вид во двор. Кадастровый номер 43:40:000330:153.
Начальная цена предмета торгов: 6 057 000,00 рублей без НДС.
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 14.10.2020 года в 10:00 (время московское).
Объекты имущественного комплекса вертодрома
Продажа объектов имущественного комплекса вертодрома.
- 14 объектов недвижимого имущества:
- служебно-пассажирское здание с навесами и гостиничным комплексом;
- сети наружного освещения и электроосвещения летного поля;
- наружные силовые сети 0,4 кВ и 6кВ;
- сети связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и ливневой канализации;
- ограждение (забор) металлическое и бетонное;
- вертолетная площадка;
- дороги и площадки (мощение);
И 147 объектов движимого имущества бывшего вертодрома «Красная Поляна», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 60.
Собственник: ПАО «Газпром».
Дата проведения публичного предложения: 27 октября 2020 года в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 113 866 193,00 руб., без НДС.
Жилой дом с земельным участком
АО «Газпромбанк» выставил на торги жилой дом с земельным участком.
Местонахождение: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, улица СНТ «Химик» в районе реки Кривая Балка, участок № 2.
Кадастровый номер кадастровый номер дачного дома: 05:50:000069:2023.
Кадастровый номер земельного участка: 05:50:000069:730.
Начальная стартовая цена: 2 053 500 рублей, без НДС.
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 21.10.2020 года в 12:00 (МСК).
Незавершённые объекты строительства складского комплекса
АО «Золотая горка» продает Незавершённые объекты строительства складского комплекса.
Начальная цена лота: 54 390 000,00 руб., с НДС.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 16 октября 2020 года в 11:00 МСК.
Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO)
На торгах представлен легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO).
Собственник: АО «Арктик Билдинг Сервисиз».
Автомобиль в хорошем состоянии, ТО по графику.
Местонахождение: Москва, ул. Лестева, д.8, корп.1.
Начальная цена с НДС: 2 800 000, 00 руб.
Дата начала проведения торгов в электронной форме: «16» октября 2020 года в 11:00 (МСК).
Объекты имущества газотурбинной электростанции ГТЭС-4
Реализуются на торгах объекты недвижимого (7 единиц) и движимого (3 единицы) имущества газотурбинной электростанции ГТЭС-4.
Расположены по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (совместные торги).
Собственники: ПАО «Газпром» (8 объектов Имущества), ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (2 объекта Имущества).
Имущество представляет собой электростанцию собственных нужд на площадке камнеобрабатывающего завода. Объекты находятся в рабочем состоянии. Имущество продается единым лотом.
На земельный участок (под объектами) оформлено право аренды до 11 ноября 2058 года.
Цена первоначального предложения: 31 000 000, руб., кроме того НДС.
Дата начала приема заявок: 23 сентября 2020 года в 12:00 (МСК).
Дата и время проведения: 27.10.2020 г., 12:00 (МСК)
Земельный участок и объекты имущества
НПО «Лавочкина» продает:
- земельный участок площадью 23 975 кв. м. (кадастровый номер 50:10:0000000:46);
- здание профилактория «Соловьиная роща», площадью 5 743,3 кв. м. (кадастровый номер 50:10:0000000:14814);
- сооружение площадью застройки 2 811,0 кв. м, (кадастровый номер 50:10:0000000:14786).
Объекты движимого имущества:
- будка охраны 2,0*3,0 (пост) (инв. № 991252);
- охранно-пожарная сигнализация (инв. № 991335);
- охранно-пожарная сигнализация (инв. № 991336);
- охранно-пожарная сигнализация (инв. № 991337);
- ворота откатные (инв. № 991249);
- система оповещения (инв. № 991277);
- система приема ТВ-каналов (инв. № 991267);
- узел учета ХВС (инв. № 991268);
- ангар разборный (инв. № 991253);
- электрический шкаф 0377099 (столовая) (инв. № 991297);
- электрический шкаф 0377100 (столовая) (инв. № 991296);
- Расположенные по адресу: Московская область, г. Химки, мкр-н Новогорск.
Начальная цена лота: 419 925 151,48 руб. с НДС.
Дата и время проведения: 23.10.2020г., в 10:00.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
На торги выставлен физкультурно-оздоровительный комплекс.
Назначение: спортивное.
3 этажа, общая площадь 7 114,4 кв. м. (инв.№ 107:032-16680/Б, лит. Б).
Адрес объекта: г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, д.11а.
Начальная цена: 366 000 000,00 руб., с учетом НДС.
Собственник имущества: ООО «Газпром межрегионгаз».
Дата и время торгов: 22.10.2020г., в 12:00.
Объекты незавершенного строительства гостиничного комплекса
Продажа объектов незавершенного строительства гостиничного комплекса с движимым имуществом и санитарно-техническим оборудованием.
В составе:
- 18 коттеджей;
- Гостиничный корпус;
- АБК;
- Водозаборный узел;
- Сети энергоснабжения;
- Инженерные сети.
Находится по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».
Имущество расположено на двух земельных участках с кадастровыми номерами 50:09:0060434:336 (площадью 124 467 кв.м) и 50:09:0060434:337 (35 329 кв.м).
Собственник: ПАО «Газпром».
Цена первоначального предложения: 184 504 000,00 рублей, кроме того НДС.
Дата и время проведения торгов: 23.10.2020г., в 12:00.
Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.