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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ЦИФРОВОЙ ГАЗ: Как ЭТП ГПБ внедряет для Газпром Межрегионгаз биллинговую платформу

    ЦИФРОВОЙ ГАЗ: Как ЭТП ГПБ внедряет для Газпром Межрегионгаз биллинговую платформу

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    В августе 2020 года Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) совместно с Газпромбанком и компанией «СТЕК» презентовала новую биллинговую платформу для абонентов Газпром Межрегионгаз. Пилотный проект был реализован во Пскове. С помощью новой платформы пользователи смогут в режиме онлайн оплачивать счета за газ и отслеживать зачисление своих платежей. Кроме того, биллинговая платформа будет интегрирована с государственной информационной системой (ГИС ЖКХ). О том, как будет работать новое платформенное решение, рассказывает управляющий директор ЭТП ГПБ Юрий Иванов.

     Какие предпосылки, на ваш взгляд, привели к необходимости создать для МРГ новую биллинговую платформу и систему «Личных кабинетов»?

    – Причины разработки новой платформы связаны с техническими и методическими ограничениями, с которыми сталкивается компания и абонент. К техническим ограничениям относится наличие в отрасли множества разрозненных информационных систем: в некоторых регионах их больше десяти. Кроме того, скорость обработки данных от абонентов зачастую оказывается недостаточной, отсутствует полноценная онлайн-интеграция с внешними клиентскими сервисами – «Личным кабинетом» абонентов и «Единым окном» с услугами газификации. Что касается методических предпосылок разработки платформы, у отрасли газификации сейчас как никогда высока потребность в получении надежных больших данных от абонентов, но единых бизнес-процессов для их получения и обработки пока нет. И, конечно, ключевое влияние на разработку новой платформы оказал перечень поручений президента РФ, направленных на развитие газоснабжения и газификации регионов для населения и промышленных потребителей газа.

    – Расскажите, пожалуйста, для наших читателей, далеких от ИТ-сферы: что такое биллинг и что можно делать с его помощью? Какие задачи должна решить новая биллинговая платформа для абонентов – физических лиц?

    – В случае с отраслью газификации биллинг – это сложная и высоконагруженная система, которая обеспечивает полный цикл автоматизации расчетов по услугам и за поставленный газ. Эта система состоит из нескольких модулей, объединяя в себе «Личные кабинеты» абонентов, контакт-центр, мобильные приложения абонента и контролера, центр информирования, модуль интеграции с ГИС ЖКХ, модуль «Онлайн-касса» с фискализацией платежей, а также интеграцию с интеллектуальными системами учета газа.

    Абонентам новая биллинговая платформа позволяет производить мгновенный расчет суммы к оплате: при введении показаний за потребляемый газ в «Личном кабинете» появляется стоимость оказанных услуг и возможность оплатить их в онлайн-режиме. Также абоненты смогут в «Личном кабинете» прикреплять сопроводительные документы и отслеживать статусы и этапы исполнения по заявкам.

    – Когда стартовал пилотный проект во Пскове?

    – Активная работа по «пилоту» во Пскове началась в январе 2020 года и продолжалась до июля, когда мы перешли в «боевую фазу» эксплуатации – закрыли первый отчетный период и выпустили новые квитанции с расчетом за газ и услуги абонентам. Сейчас мы активно работаем над внедрением нового биллинга  в Ярославской, Новгородской, Владимирской и Самарской областях.

    – Какова роль ЭТП ГПБ и Газпромбанка в этом проекте?

    – У нас сложилась сильная команда из четырех компаний, где Газпромбанк – опорный и системообразующий банк для всей группы компаний Газпром, технологический партнер в создании новых высокотехнологичных продуктов. В свою очередь, ЭТП ГПБ имеет очень высокие ИТ-компетенции. Это своего рода кластер, включающий в себя передовые решения и ИТ-продукты, с многолетним опытом адаптации и интеграции сложных информационных систем в интересах крупных отраслеобразующих предприятий. Ярославская компания «СТЕК» – технологическое ядро биллинга и модуля для сдачи отчетности ГИС ЖКС, имеет большой опыт разработки систем для сбытовых и управляющих компаний. И, наконец, Газпром Межрегионгаз – это высокие компетенции специалистов на всех уровнях, а также методическая поддержка по унификации процессов и оперативная поддержка в пилотных регионах.

    – Каковы первые результаты применения биллинговой системы, о которых вы можете сейчас рассказать?

    – Главное достижение – это автоматизация бизнес-процессов МРГ и повышение производительности системы. Например, некоторые расчеты раньше занимали восемь часов, а сейчас – 30 минут. Мы смогли объединить несколько баз данных в одну, осуществить интеграцию со всеми источниками оплаты для приема платежей, заменили все промежуточные системы единым программным обеспечением. В результате большинства услуг предоставляются абонентам в электронном виде, а сбор показателей со смарт-счетчиков теперь происходит автоматически.

    – Насколько мы можем судить, Псков – это первая ласточка. Ожидается ли масштабирование биллинговой платформы и на другие регионы России? Какими функциями будет прирастать платформа по мере ее развития?

    – Как я уже говорил, сейчас мы работаем над внедрением биллинга еще в четырех пилотных регионах. В результате мы планируем получить эталонный вариант единой биллинговой системы с унифицированными бизнес-процессами и с последующем масштабированием на 20-30 регионов России в 2021 году.

    Также в этом году мы планируем, предоставить онлайн-дашборд по контролю ключевых показателей деятельности регионов для руководителей высшего звена МРГ, подключить систему быстрых платежей Банка России, а в перспективе – реализовать единый платежный документ на базе нового биллинга.

    Беседовал Герман Калышев.

    ГИС ЖКХ, биллинг, Наши Сервисы, Газпром Межрегионгаз, ЭТП ГПБ
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