Сотрудничество «Газпромбанка» и Правительства Республики Алтай обсудили на совещании

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и первый вице-президент АО «Газпромбанк» Наталья Третьяк в ходе совещания в правительстве региона обсудили инвестиционный потенциал субъекта и возможности сотрудничества.

«На протяжении ряда лет в республике наблюдается положительная динамика инвестиций в основной капитал. Правительство региона проводит политику, направленную на защиту интересов инвесторов, действует региональный институт поддержки инвестиционной деятельности. Мы готовы предложить инвесторам новые крупные проекты, у нас есть перспективные инвестиционные площадки в сфере туризма, оздоровления, логистики, переработки сельхозпродукции, биофармацевтики и других», – сказал Олег Хорохордин.

Он подчеркнул, что Правительство Республики Алтай заинтересовано в партнерских отношениях с «Газпромбанком» и будет оказывать содействие в работе компании на территории субъекта.

Наталья Третьяк отметила, что «Газпромбанк» заинтересован в сотрудничестве. Она рассказала о плюсах реализации инвестпроектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, применение которого актуально, например, при строительстве социальных объектов, в частности, школ и детских садов, объектов инфраструктуры.

Вице-президент компании также остановилась на использовании современных лизинговых схем, которые возможно использовать для обновления и расширения парка коммунальной, пассажирской, дорожной техники.

В рамках заседания министр экономического развития РА Вячеслав Тупикин презентовал инвестиционный потенциал региона. В частности, он представил крупнейшие инвестпроекты, в сфере туризма и сельского хозяйства, реализуемые в республике в настоящее время.

Он добавил, что по итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 21,6 млрд рублей. Основные направления инвестирования – объекты культуры, досуга и спорта, электроэнергетика, средства размещения и общепит, транспорт.

В структуре источников инвестиций в основной капитал преобладают: частные инвестиции – 82%, средства федерального бюджета составляют 12,5%, средства регионального бюджета – 5,5%.

Среди конкурентных преимуществ Республики Алтай были названы уникальное геополитическое и трансграничное положение, природно-ресурсный потенциал, богатейшее культурно-историческое наследие.

Начальник Управления по сопровождению государственных контрактов Департамента банковского сопровождения контрактов «Газпромбанка» Кирилл Грачев рассказал о банковском сопровождении государственных и инвестиционных проектов Республики Алтай, в которое входит обеспечение целевого расходования средств, контроль расходования средств на всех уровнях, гарантии исполнения контрактов и оптимизация их стоимости.

Заместитель управляющего директора электронной торговой площадки «Газпромбанка» Роман Чернов рассказал о возможностях осуществления закупочных процедур для нужд Республики Алтай с использованием электронной торговой площадки банка для осуществления государственных и муниципальных закупок. В частности, обсуждалась возможность привлечения платформы в рамках реализации национальных проектов.

«Учитывая уникальное географическое местоположение республики и ее инвестиционную привлекательность ЭТП Газпромбанка готова предложить региону передовые сервисы и решения по управлению и контролю за инвестиционными проектами»- отметил заместитель управляющего директора ЭТП ГПБ Роман Чернов.

Директор по развитию бизнеса в Алтайском крае – начальник операционного офиса «Барнаульский» Алексей Миль представил программу обслуживания сотрудников бюджетных учреждений Республики Алтай с использованием банковских карт «МИР». В частности, он рассказал, что зарплатные карты банка не предполагают платы за обслуживание, а снятие наличных средств по ним без комиссии возможно в любом банкомате мира. Возврат средств при расчете такой картой варьируется в пределах 1-10%.

Олег Хорохордин поручил представителям профильных министерств изучить предложения банка и принять решение о дальнейшем плодотворном сотрудничестве.