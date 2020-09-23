5 правил успешного тендерного специалиста

Наши профессии – это определенный образ жизни, ведь на работе мы проводим значительную часть времени, и к нерешенным вопросам и их обдумыванию часто возвращаемся и в свободное время. И в каждой профессии есть определенные правила и наработки, которые сделают из вас успешного специалиста и обезопасят от профессионального выгорания. Зачастую «правила успеха» могут казаться абстрактными, но мы постарались конкретизировать общие понятия и дать вполне определенные и выполнимые советы для тендерных специалистов.

Тайм-менеджмент

Управление собственным временем – ключ к успеху практически в любом начинании. Однако для тендерных специалистов слово «сроки» – это не абстракция и не «плюс-минус три дня». Проведение торгов и последующие процедуры идут по четкому регламенту, в том числе и временному. И, конечно же, каждый бизнесмен на своем или чужом опыте знаком с понятием кассового разрыва.

Совет: не полагайтесь на вашу память и краткие заметки. Ведите полноценный календарь с расписанными сроками. Сейчас существует множество программ, которые дублируются на смартфон и ПК, синхронизируясь между собой. Заведенный на рабочем компьютере подробный календарь с важными датами по тендерам, со сроками поставок и расчетов поможет вам эффективно выстраивать рабочий день, не забывая о мелочах, а его дубликат на смартфоне позволит распределять задачи между сотрудниками даже если вы не в офисе.

Эффективное распределение времени относится не только непосредственно к рабочим часам. Следите за своим временем сна, в особенности перед важными датами. Сонный человек рассеян и может допускать ошибки. Также, если в вашем графике предусмотрена небольшая гибкость, распределяйте задачи по своему биологическому режиму – «совам», которые тяжело просыпаются, лучше отвести утро под рутинные задачи, не требующие быстроты реакции и скрупулезности, «жаворонкам» же лучше посвятить утро самым сложным и трудоемким вопросам.

Опыт

В тендерах огромное значение играет практически опыт. Теоретическая база – крайне ценна сама по себе, но в любой профессии хватает подводных камней и двояко решающихся вопросов.

Не бойтесь признать недостаточность вашего опыта. Лучше заказать консультацию со специалистами, чтобы прояснить все интересующие вопросы, или отдать на аутсорсинг профессионалам проблемный участок работы.

Естественно, что необходимо нарабатывать собственный опыт, но финансовая сфера не прощает ошибок, и настоящий специалист должен трезво оценивать свои текущие возможности.

Совет: существующие фирмы, занимающиеся консалтингом и аудитом, проводят как базовые консультации, так и помогают организовать и оптимизировать работу отделов тендерных продаж, выявить пробелы знаний у сотрудников и создать отлаженную систему в офисе. Также, если смотреть более узкоспециализированно, многие опытные юристы предлагают не только консультации, но и сопровождение тендеров с обучением.

Если ваша фирма только выходит на тендерное поле, и вы испытываете нехватку опытных специалистов, воспользуйтесь чужим опытом и учитесь на примере профессионалов своего дела.

Профессиональные цели

Специалист в любой области должен постоянно повышать квалификацию, изучать смежные области и совершенствоваться в своем деле, если хочет стать действительно успешным и востребованным даже во времена кризиса. Профессиональные цели заключаются не только в выполнении запланированных событий и четком соблюдении графиков, но и в самосовершенствовании.

Совет: самый простой способ узнать, что именно повысит вашу ценность как специалиста – взглянуть на требования к вакансиям уровнем выше вашей нынешней должности или по уровню компании. Просмотрев списки требований, можно составить себе чек-лист.

Мы рассмотрели, как цель карьерный рост и повышение собственной востребованности на рынке труда, но это не единственный вариант. Возможно, вы хотите начать преподавать или просто вести собственный канал с секретами профессии? Или хотите выиграть определенное количество торгов? Главное – четко осознать свою цель, обозначить шаги к ней и прикладывать все усилия к их выполнению.

Поиск нового

Как только специалист начинает считать, что он знает все в своей профессии, он и сам не замечает, как его знания начинают устаревать, а умения теряют былую эффективность. Тем более, в области тендеров, где законодательство стремительно меняется и оптимизируется. Не говоря уже о том, что электронные площадки производят дополнительные сервисы, которые позволяют вести дела гораздо более эффективно – системы расчетов, сервисы электронной документации, каталогизация нормативно-справочной информации и т.д.

Специалист по закупкам должен быть в курсе новинок и приложений, способных улучшить производительность. Не говоря уже о том, что пробелы в знании последних поправок в законодательстве могут привести к проигранным торгам или судебным тяжбам. Изучайте весь функционал электронной площадки, которой вы пользуетесь, посещайте бесплатные вебинары, подписывайтесь на актуальные рассылки, изучайте предложения по образовательным курсам. Делитесь опытом в специализированных сообществах и изучайте законопроекты, которые готовятся к выходу. Актуализируйте свои знания и применяйте их на практике!

Увеличение эффективности

Этим пунктом можно, пожалуй, подвести итог. Он включает в себя поиск новых знаний, приобретение опыта, а главное – умение применить все на практике. Тендерный специалист, внимательно изучающий свою область, способен не только быстро адаптироваться к любым изменениям, но также отслеживает законодательные и закупочные тренды и способен спрогнозировать изменения в своей области.

Специалист по торгам также должен разбираться в финансовых продуктах, активно использующихся в сфере закупок, такие как кредиты с выделенной линией, факторинг, лизинг и т.д. Грамотное использование финансовых инструментов позволит компании активнее участвовать и чаще побеждать в закупочных процедурах.

Также увеличить эффективность позволяют возможности электронного документооборота. Компании, которые давно его используют, например, быстрее весной 2020 года адаптировались к удаленной работе во время пандемии, им потребовались минимальные усилия, чтобы организовать офис на дому для ключевых специалистов.