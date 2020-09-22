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    Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями «Газпромбанка»

    Автор: altairegion22.ru
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    17 сентября, в Правительстве Алтайского края состоялась встреча Губернатора Виктора Томенко с представителями акционерного общества «Газпромбанк» - первым вице-президентом банка Натальей Третьяк, вице-президентом, управляющим филиалом «Западно-Сибирский» Намжилом Урбанаевым, руководителем по работе с региональными органами государственной власти и региональными программами Алексеем Вольновым, начальником управления сопровождения государственных контрактов «Газпромбанка» Кириллом Грачевым, директором Барнаульской дирекции по развитию бизнеса филиала «Западно-Сибирский» Алексеем Миль, заместителем управляющего директора компании «ЭТП ГПБ» Романом Черновым.

    Обсуждались перспективы развития сотрудничества органов власти Алтайского края с банковским учреждением по нескольким направлениям. Был представлен опыт участия «Газпромбанка» в реализации на территории Алтайского края инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, в частности при строительстве школ, дошкольных образовательных учреждений, инфраструктурных объектов. Представители «Газпромбанка» выразили готовность участвовать в финансировании проекта строительства и эксплуатации автомобильной дороги - обхода города Барнаула с мостом через реку Обь.

    Рассмотрена практика банковского сопровождения государственных контрактов и проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерствасовременные схемы лизинга, используемые для обновления парка дорожной, коммунальной, пассажирской и медицинской техники, а также для приобретения и модернизации оборудования в образовательных организациях.

    Кроме того, представлена возможность осуществления закупочных процедур для нужд Алтайского края с использованием электронной торговой площадки «Газпромбанка» (ЭТП ГПБ).

    «Руководство ЭТП ГПБ надеется на плотное взаимодействие и развитие отношений с Министерством экономического развития Алтайского края и подведомственными организациями с учётом проделанной работы по интеграции с региональной информационной системой» - отметил заместитель управляющего директора ЭТП ГПБ Роман Чернов.

    Представители банка также проинформировали о преимуществах программы обслуживания сотрудников бюджетных учреждений региона с использованием банковских карт с платежной системой «МИР».

    По итогам встречи Виктор Томенко поручил руководителям профильных министерств Алтайского края детально изучить предложения представителей «Газпромбанка» и разработать конкретные схемы сотрудничества в целях повышения эффективности инвестиционной деятельности, улучшения качества выполнения госконтрактов и проведения закупочных процедур.

    Источник: https://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-viktor-tomenko-vstretilsya-s-predstavitelyami-gazprombanka_878280.html?sphrase_id=1147621

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