Петро Велт Технолоджис начинает размещение процедур на площадке ЭТП ГПБ

Одной из первых размещенных процедур стала продажа недвижимости и движимого имущества в Нижневартовске.
Объект продажи:
Одноэтажное здание общей площадью 438,1 кв. м. (Использовалось в качестве общежития), расположенное по адресу: г. Нижневартовск , ул. 2ПС, дом 4а, строение 23.
Тип процедуры:
Продажа без объявления цены
Особенности:
Для участия не требуется наличие электронной подписи.
Срок окончания приема заявок: 5 октября 2020г.
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Справка о компании:
Петро Велт Технолоджис одна из ведущих независимых компаний в области нефтегазовых услуг и широко представлена в России и Казахстане, является управляющей компанией для ООО «КАТКонефть», ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» и ООО «КАТойл-Дриллинг».