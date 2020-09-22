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    Петро Велт Технолоджис начинает размещение процедур на площадке ЭТП ГПБ

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    Одной из первых размещенных процедур стала продажа недвижимости и движимого имущества в Нижневартовске.

    Объект продажи:

    Одноэтажное здание общей площадью 438,1 кв. м. (Использовалось в качестве общежития), расположенное по адресу: г. Нижневартовск , ул. 2ПС, дом 4а, строение 23.

    Тип процедуры:

    Продажа без объявления цены

    Особенности:

    Для участия не требуется наличие электронной подписи.

    Срок окончания приема заявок: 5 октября 2020г.

    Перейти на карточку процедуры >>>

     

    Справка о компании:

    Петро Велт Технолоджис одна из ведущих независимых компаний в области нефтегазовых услуг и широко представлена в России и Казахстане, является управляющей компанией для ООО «КАТКонефть», ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» и ООО «КАТойл-Дриллинг».

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