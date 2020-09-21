Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Конкурс #Япроизводительэтпгпб

    Конкурс #Япроизводительэтпгпб

    Поделиться

    С 15 сентября стартовал конкурс по хештегу #Япроизводительэтпгпб, в рамках которого все зарегистрированные участники акции получают возможность выиграть бесплатный период без комиссии за победу в процедуре на Торговом Портале ЭТП ГПБ.

    Конкурс проходит в социальной сети ВКонтакте по следующим правилам:

    1. Участники – все, кто получил статус производителя;

    2. Условия для принятия участия в акции:

    - Иметь статус производителя ЭТП ГПБ;

    - Сделать репост новости о конкурсе с официальной страницы ЭТП ГПБ в социальных сетях на официальную группу участника акции;

    - Быть участником группы ЭТП ГПБ;

    - Не удалять репост до завершения акции и подведения итогов.

    3. Конкурс начался 15 сентября 2020 года, а подведение итогов пройдет 15 октября;

    4. Победители конкурса смогут активировать свой призовой льготный период в течение трех месяцев после подведения итогов конкурса;

    5. Победитель будет определен случайным образом среди участников конкурса, выполнивших все условия.

    Победители конкурса получают возможность работать без комиссии с заказа на Торговом Портале ЭТП ГПБ:

    1 место - 4 месяца;

    2 место - 3 месяца;

    3 место - 2 месяца.

    Участники конкурса, занявшие места с 4 по 10, получат по 1 месяцу работы без комиссии с заказа на Торговом Портале ЭТП ГПБ.

    Конкурс #Япроизводительэтпгпб в нашей группе ВКонтакте – получайте знак статуса производителя «Я - производитель», делайте репост новости о конкурсе и не упускайте возможность выиграть бесплатные месяцы без комиссии с заказа на Торговом Портале!

    Конкурс проходит в рамках акции ЭТП ГПБ «Я - производитель», участники акции получают возможность бесплатно разместить до 50 позиций прайс-листа на Торговом Портале ЭТП ГПБ. Кроме того, участникам становится доступна возможность получить фирменный знак «Я – производитель!» – гарантию статуса надежного производителя. Знак можно разместить на своем сайте и в социальных сетях.

    Акция продлится до 1 декабря 2020 года.

    Подробнее об условиях участия в акции по ссылке.

    Торговый портал, eprocurement, ЭТПГПБ, #Япроизводительэтпгпб
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    02 февраля 2022 г.

    Цифровой Опросный Лист – новый способ создания закупки!

    Подробнее

    19 января 2022 г.

    Продвижение товаров и услуг Поставщиков с помощью раздела «Спецпредложения»

    Подробнее

    25 октября 2021 г.

    Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленности

    Подробнее

    27 августа 2021 г.

    Топ-8 типовых нарушений в закупках малого объема

    Подробнее

    21 июля 2021 г.

    Новые возможности для Заказчиков Торгового портала в вопросах управления складом

    Подробнее

    07 июля 2021 г.

    Новая услуга Торгового Портала ЭТП ГПБ — цифровой опросный лист

    Подробнее

    10 июня 2021 г.

    Новая услуга для заказчиков Торгового портала: шаблон Ценового запроса

    Подробнее

    02 июня 2021 г.

    Отмена платы с победителя по заказам ПАО «Фортум»

    Подробнее

    31 мая 2021 г.

    Персональная страница - Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнее

    Подробнее

    28 мая 2021 г.

    Ценовой запрос «Быстрая закупка» — автоматизированный механизм быстрого заказа на Торговом Портале ЭТП ГПБ

    Подробнее

    11 мая 2021 г.

    Персональный список заказчиков – новая услуга для поставщиков от Торгового Портала ЭТП ГПБ

    Подробнее

    26 апреля 2021 г.

    Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнее

    Подробнее

    09 апреля 2021 г.

    Обновление функционала Торгового Портала — «Динамика цен»

    Подробнее

    01 апреля 2021 г.

    Торговый портал ЭТП ГПБ поддержит российских производителей электроники и ПО

    Подробнее

    10 марта 2021 г.

    Адаптация КТРУ от службы НСИ ЭТП ГПБ

    Подробнее

    04 марта 2021 г.

    Изменение условий оплаты услуги по нормализации позиций на Торговом портале ЭТП ГПБ с 1 марта

    Подробнее

    25 января 2021 г.

    Новая услуга Торгового Портала — 5 бесплатных позиций для новых участников

    Подробнее

    18 января 2021 г.

    Торговый портал ЭТП ГПБ – просто, удобно, функционально. Интервью с Анатолием Лаврухиным

    Подробнее

    14 декабря 2020 г.

    Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБ

    Подробнее

    03 сентября 2020 г.

    100 000 заявок на обработку позиций НСИ обработали специалисты Торгового Портала

    Подробнее

    03 сентября 2020 г.

    Я – производитель!

    Подробнее

    28 августа 2020 г.

    Заказчики Торгового Портала ЭТП ГПБ в августе 2020 года

    Подробнее

    10 августа 2020 г.

    Возможность указывать страну происхождения на Торговом Портале ЭТП ГПБ

    Подробнее

    21 мая 2020 г.

    Новый функционал Торгового Портала ЭТП ГПБ – быстрый заказ

    Подробнее

    21 мая 2020 г.

    Теперь ценовой запрос можно оплатить картой онлайн

    Подробнее

    20 апреля 2020 г.

    Бесплатное участие в закупках на Торговом портале ЭТП ГПБ и другие меры поддержки для бизнеса.

    Подробнее

    30 марта 2020 г.

    Поддержка СМСП от ЭТП ГПБ – промокоды Торгового Портала

    Подробнее

    10 февраля 2020 г.

    Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучше

    Подробнее

    02 декабря 2019 г.

    5 лет Торговому Порталу ЭТП ГПБ – интервью руководителя проекта Андрея Охапкина

    Подробнее

    06 сентября 2018 г.

    Минимальная сумма оплаты заказа на Торговом портале снижена в 5 раз

    Подробнее

    19 июня 2018 г.

    Электронный сервис торговой площадки изменил систему закупок госкомпании

    Подробнее

    28 мая 2018 г.

    Кому и зачем нужен торговый портал

    Подробнее

    05 апреля 2018 г.

    Запишитесь на вебинар и узнайте, как найти клиентов без лишних затрат

    Подробнее

    13 февраля 2018 г.

    Торговые инструменты ГИСП для заказчика и поставщика

    Подробнее

    27 июля 2017 г.

    Минфин предложил проводить малые закупки через Каталог ЕИС

    Подробнее
    Позвонить