Конкурс #Япроизводительэтпгпб

С 15 сентября стартовал конкурс по хештегу #Япроизводительэтпгпб, в рамках которого все зарегистрированные участники акции получают возможность выиграть бесплатный период без комиссии за победу в процедуре на Торговом Портале ЭТП ГПБ.

Конкурс проходит в социальной сети ВКонтакте по следующим правилам:

1. Участники – все, кто получил статус производителя ;

2. Условия для принятия участия в акции:

- Иметь статус производителя ЭТП ГПБ; - Сделать репост новости о конкурсе с официальной страницы ЭТП ГПБ в социальных сетях на официальную группу участника акции; - Быть участником группы ЭТП ГПБ; - Не удалять репост до завершения акции и подведения итогов.

3. Конкурс начался 15 сентября 2020 года, а подведение итогов пройдет 15 октября;

4. Победители конкурса смогут активировать свой призовой льготный период в течение трех месяцев после подведения итогов конкурса;

5. Победитель будет определен случайным образом среди участников конкурса, выполнивших все условия.

Победители конкурса получают возможность работать без комиссии с заказа на Торговом Портале ЭТП ГПБ:

1 место - 4 месяца; 2 место - 3 месяца; 3 место - 2 месяца.

Участники конкурса, занявшие места с 4 по 10, получат по 1 месяцу работы без комиссии с заказа на Торговом Портале ЭТП ГПБ.

Конкурс #Япроизводительэтпгпб в нашей группе ВКонтакте – получайте знак статуса производителя «Я - производитель», делайте репост новости о конкурсе и не упускайте возможность выиграть бесплатные месяцы без комиссии с заказа на Торговом Портале!

Конкурс проходит в рамках акции ЭТП ГПБ «Я - производитель», участники акции получают возможность бесплатно разместить до 50 позиций прайс-листа на Торговом Портале ЭТП ГПБ. Кроме того, участникам становится доступна возможность получить фирменный знак «Я – производитель!» – гарантию статуса надежного производителя. Знак можно разместить на своем сайте и в социальных сетях.

Акция продлится до 1 декабря 2020 года.

Подробнее об условиях участия в акции по ссылке.