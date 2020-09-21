«Газпром нефть» и ЭТП ГПБ открывают новую площадку для реализации неликвидов

1 октября в 10 часов пройдет вебинар «Как выгодно приобрести товары с хранения и сэкономить бюджет компании». В рамках мероприятия «Газпром нефть» представит новый сервис reserve, с помощью которого одни промышленные компании и предприятия смогут продать невостребованные материально-технические ресурсы, а другие – купить. Инструмент был разработан «Газпромнефть-Снабжением», дочерним предприятием «Газпром нефти», совместно с Электронной торговой площадкой Газпромбанка (ЭТП ГПБ). Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке >>>

Роман Ожик, менеджер продукта reserve, расскажет будущим клиентам о принципах работы электронной площадки, ее возможностях и преимуществах для продавцов и покупателей невостребованного имущества (НВИ), а также ответит на вопросы слушателей вебинара о работе сервиса. По итогам мероприятия участники смогут обратиться к персональному менеджеру для аккредитации и первыми получат полный перечень товаров, которые вскоре будут размещены на площадке.

Сейчас на reserve представлено несколько сотен позиций различных категорий, и их количество продолжает расти: невостребованное имущество на платформе выставляют сразу несколько крупных компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Склады, на которых хранятся товары, расположены по всей территории России. Клиент может найти нужные ему позиции поблизости вне зависимости от того, находится он в Центральном или Сибирском федеральном округе, и таким образом значительно сэкономить на логистике.

Регистрация

Один из главных клиентов площадки – сама группа компаний «Газпром нефть»: собственные НВИ и свободные запасы она реализует и перераспределяет через сервис. Тем не менее платформа ориентирована не только на представителей нефтегазовой отрасли и ТЭКа в целом, но также на строительные и машиностроительные предприятия, коммунальные и другие компании.

Сервис работает по принципу «одного окна», а договоры при оформлении сделки формируются автоматически и могут заключаться в электронном виде – это существенно ускоряет проведение всех процедур. Другое преимущество reserve – возможность покупки товаров как через аукцион, так и по фиксированной цене.

Заходя на платформу, покупатель видит фотографии товаров с места хранения и полную информацию о них: техническую документацию, данные о производителе, сроках и месте хранения, массогабаритные характеристики для расчета условий доставки, которая также доступна на reserve. Узнать о других возможностях платформы можно будет на предстоящем вебинаре.

«Мы начали разработку reserve, когда поняли, что существующие на рынке решения не отвечают всем потребностям продавцов и покупателей. Опираясь на собственную экспертизу и результаты исследований рынка, наша компания создала максимально удобный сервис с понятным и прозрачным принципом работы. Мы постоянно расширяем его возможности и для этого обращаемся за обратной связью к клиентам – нам важно сделать reserve еще лучше для них. Будем рады, если участники нашего вебинара тоже захотят поделиться своим видением идеальной онлайн-площадки для реализации НВИ», – отметил Роман Ожик.

Справка

reserve – один из первых сервисов, доступных на недавно запущенной «Газпром нефтью» и Газпромбанком в рамках совместного предприятия интегрированной платформе для управления цепочкой поставок. Платформа будет функционировать на базе ресурсов «Газпромнефть-Снабжения» и ЭТП ГПБ. Она предложит компаниям и предприятиям ТЭК продукты и сервисы, которые упростят и автоматизируют процессы закупок, логистику и финансовые операции.

«Газпромнефть-Снабжение» – дочернее предприятие «Газпром нефти», которое предоставляет полный комплекс услуг в области закупок, логистики и управления цепями поставок группе компаний «Газпром нефть» и целому ряду внешних клиентов – предприятиям топливно-энергетического комплекса и других отраслей. «Газпромнефть-Снабжение» на протяжении нескольких лет признается лучшей российской компанией в номинации «Логистические услуги» в рейтинге производителей продукции и услуг для нефтегазового комплекса. Результаты рейтинга ежегодно подводятся в ходе Московских нефтегазовых конференций. Сегодня «Газпромнефть-Снабжение» предоставляет внутренним и внешним клиентам большое количество цифровых продуктов и интеллектуальных сервисов, которые оптимизируют процессы управления закупками и логистикой.