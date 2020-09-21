ФАС предлагает изменить правила проведения торгов по транспортированию ТКО

Федеральная антимонопольная служба РФ подготовила проект постановления, которым предусматриваются изменения в правила проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) для регионального оператора. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект постановления разработан по результатам анализа проведения региональными операторами торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию ТКО, а также анализа ФАС практики применения правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию ТКО для регионального оператора территориальными управлениями ФАС.

Документ направлен на уточнение отдельных положений, касающихся, в частности, порядка формирования лотов, определения понятия «территория», условий, подлежащих согласованию органами исполнительной власти субъектов РФ, существенных условий договора на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов, нераспространения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения региональным оператором, неисполнения или ненадлежащего исполнения оператором по обращению с ТКО, производящим транспортирование отходов, обязательств, предусмотренных договором на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов по 44-ФЗ.

В ФАС считают, что реализация проекта постановления будет способствовать стабилизации сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также развитию конкуренции.