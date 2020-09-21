Требования к банкам, выдающим банковские гарантии, смягчат

Министерство финансов РФ подготовил проект изменений в постановление Правительства РФ № 440, согласно которому, определяются требования к банкам, выдающим заказчикам банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, в том числе особые требования, предъявляемые к банкам в 2020 г. и 2021 г.

Согласно документу утратившими силу планируется признать подп. 2 — 2.2 постановления, в соответствии с которыми определяются временные требования к банкам, которые применяются в 2020 г. и 2021 г.

Также, требования к кредитному рейтингу банков, предусмотренные абз. 3 п. 1 постановления, предлагается смягчить и установить на уровне не ниже «B-(RU)» по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB-» по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Напомним, что в настоящее время банки, производящие выдачу банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны иметь кредитный рейтинг не ниже уровня «B(RU)» по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или не ниже уровня «ruВ» по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА».