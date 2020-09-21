ЭТП помогут совершенствовать реализацию лома черных и цветных металлов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об обязанности госкомпаний реализовывать металлолом через электронные торги. Законопроект, предусматривает совершенствование порядка реализации лома и, одновременно, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимо создать межведомственный инструмент выбора контрагентов, определения цен и заключения единообразных договоров поставки металлолома. Таким инструментом может стать электронная торговая площадка, лотом на которой будет являться право на заключение контракта стандартной формы на предлагаемую к продаже партию лома, продавцами — непосредственно ломообразующие предприятия, а покупателями — лицензированные ломопереработчики и потребители лома».
В настоящее время в большинстве госкомпаний, министерствах и ведомствах отсутствует системный подход к сбору и реализации вторичных ресурсов, в том числе лома и отходов черных и цветных металлов. По словам Кутепова, реализация происходит по усмотрению руководителей по «собственным непрозрачным критериям», методики определения отпускных цен закрыты для внешней оценки и не всегда соотносятся с уровнем рыночных цен.
Согласно пояснительной записке, годовой оборот рынка лома оценивается в 1 трлн рублей, а минимальная оценка ломофонда на предприятиях с государственным участием — 1/10 часть от общего ломофонда.
Как уточняет Кутепов, образование лома и отходов черных металлов на госпредприятиях превышает 3 млн тонн в год, оборот — 32 млрд рублей в год, по цветному лому эти показатели составляют от 500 тысяч тонн и 35 млрд рублей в год.
Законопроект в целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса предусматривает необходимость проведения торгов по продаже лома металлов госкомпаниями среди таких субъектов. «Данное нововведение полностью согласуется с государственной стратегией обязательной доли закупки, осуществляемой госкомпаниями у субъектов МСП. В таком случае к продажам лома металлов госкомпаниями и работам по демонтажу металлофонда будут в равной степени привлекаться соответствующие субъекты малого и среднего предпринимательства», — говорится в пояснительной записке.
Соответствующие изменения вносятся в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Документ отправлен на согласование в Правительство РФ.
Комментарий эксперта ЭТП ГПБ
Комментарий Управляющего директора обособленного подразделения ЭТП ГПБ Нижнего Новгорода Елены Леневой, дан по результатам консультации с представителями Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна», принимавших участие в разработке проекта постановления:
«Изменения, которые предусматривает проект постановления, сформулированы по результатам исполнения контрактов на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) и функционированию операторов ТКО.
Предлагаемым проектом постановления исключаются неточности, которые приводили к непреднамеренным нарушениям антимонопольного законодательства и ограничению допуска участников к торгам.
Будут пересмотрены условия формирования лотов, требования к штрафам, пени, требования к существенным условиям договора (периодичность вывоза ТКО, указание маршрута транспортирования ТКО, состава отходов).
Что касается самой процедуры торгов, то правила останутся прежними - торги по транспортированию твердых коммунальных отходов проводятся в форме электронного аукциона, предусмотренного Законом о Контрактной системе».