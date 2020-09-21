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    ЭТП помогут совершенствовать реализацию лома черных и цветных металлов

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    Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об обязанности госкомпаний реализовывать металлолом через электронные торги. Законопроект, предусматривает совершенствование порядка реализации лома и, одновременно, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

    В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимо создать межведомственный инструмент выбора контрагентов, определения цен и заключения единообразных договоров поставки металлолома. Таким инструментом может стать электронная торговая площадка, лотом на которой будет являться право на заключение контракта стандартной формы на предлагаемую к продаже партию лома, продавцами — непосредственно ломообразующие предприятия, а покупателями — лицензированные ломопереработчики и потребители лома».

    В настоящее время в большинстве госкомпаний, министерствах и ведомствах отсутствует системный подход к сбору и реализации вторичных ресурсов, в том числе лома и отходов черных и цветных металлов. По словам Кутепова, реализация происходит по усмотрению руководителей по «собственным непрозрачным критериям», методики определения отпускных цен закрыты для внешней оценки и не всегда соотносятся с уровнем рыночных цен.

    Согласно пояснительной записке, годовой оборот рынка лома оценивается в 1 трлн рублей, а минимальная оценка ломофонда на предприятиях с государственным участием — 1/10 часть от общего ломофонда.

    Как уточняет Кутепов, образование лома и отходов черных металлов на госпредприятиях превышает 3 млн тонн в год, оборот — 32 млрд рублей в год, по цветному лому эти показатели составляют от 500 тысяч тонн и 35 млрд рублей в год.

    Законопроект в целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса предусматривает необходимость проведения торгов по продаже лома металлов госкомпаниями среди таких субъектов. «Данное нововведение полностью согласуется с государственной стратегией обязательной доли закупки, осуществляемой госкомпаниями у субъектов МСП. В таком случае к продажам лома металлов госкомпаниями и работам по демонтажу металлофонда будут в равной степени привлекаться соответствующие субъекты малого и среднего предпринимательства», — говорится в пояснительной записке.

    Соответствующие изменения вносятся в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Документ отправлен на согласование в Правительство РФ.

    Комментарий эксперта ЭТП ГПБ

    Комментарий Управляющего директора обособленного подразделения ЭТП ГПБ Нижнего Новгорода Елены Леневой, дан по результатам консультации с представителями Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна», принимавших участие в разработке проекта постановления:

    «Изменения, которые предусматривает проект постановления, сформулированы по результатам исполнения контрактов на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) и функционированию операторов ТКО.

    Предлагаемым проектом постановления исключаются неточности, которые приводили к непреднамеренным нарушениям антимонопольного законодательства и ограничению допуска участников к торгам.

    Будут пересмотрены условия формирования лотов, требования к штрафам, пени, требования к существенным условиям договора (периодичность вывоза ТКО, указание маршрута транспортирования ТКО, состава отходов).

    Что касается самой процедуры торгов, то правила останутся прежними - торги по транспортированию твердых коммунальных отходов проводятся в форме электронного аукциона, предусмотренного Законом о Контрактной системе».

    Закон, ТКО, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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