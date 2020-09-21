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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Правила использования каталога при госзакупках радиоэлектронной продукции предложили изменить

    Правила использования каталога при госзакупках радиоэлектронной продукции предложили изменить

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    Министерство финансов РФ разработало проект поправок к отдельным актам правительства в сфере закупок. Предложено изменить правила использования каталога товаров, работ и услуг. Так, с 1 июля при приобретении радиоэлектронной продукции нельзя использовать в описании объекта закупки дополнительные характеристики, которые не предусмотрены в каталоге. Запрет хотят применить только в случае, если в закупке установлены ограничения.

    Сейчас это правило действует для всех позиций независимо от того, установлены ли ограничения на допуск иностранной радиоэлектронной продукции.

    Также в проекте скорректированы дополнительные требования к операторам электронных площадок, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 656. В частности, перечислены причины, по которым оператор не примет банковскую гарантию для обеспечения заявки. Это возможно, например, если ИКЗ в записи из реестра банковских гарантий отличается от ИКЗ в извещении о закупке.

    Предложено также изменить правила участия субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых в закупках по 223-ФЗ. 

    Предполагается, что нововведения заработают со дня их опубликования за исключением отдельных положений. 

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