Минфин планирует увеличить расходы на нацпроекты на 40% к 2023 г.

Министерство финансов РФ планирует увеличить расходы на финансирование национальных проектов к 2023 г. почти на 40% по сравнению с уровнем 2020 г. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Хотелось бы отметить, что в 2021 г. у нас увеличиваются расходы на финансирование нацпроектов и мер, обозначенных в послании президента, по сравнению с мерами, предусмотренными в текущем году, примерно на 15%. А в 2023 г. — почти на 40% по сравнению с уровнем 2020 г. эти расходы будут увеличены», — отметил министр.

По словам Силуанова, особый акцент сделан на мерах по снижению бедности. Предусмотрено практически двукратное увеличение бюджетных ассигнований на финансирование пособий нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Это должно внести серьезный вклад в решение вопроса о снижении бедности.

Предполагается увеличение ассигнований на распространение социального контракта на все субъекты Российской Федерации. Кроме того, существенно возрастают расходы на нацпроекты «Демография», «Образование», «Цифровая экономика», стимулирование экспорта.

«Все то, что должно внести свой вклад в социальную поддержку граждан и стимулировать экономическое развитие», — подчеркнул Антон Силуанов.