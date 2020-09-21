В России начал работу единый госзаказчик в строительстве

Единый госзаказчик в сфере строительства на базе Минстроя России начал работу. Об этом сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"По единому заказчику уже ничего работать не мешает. У нас с 1 октября все заказчики министерств переданы в управление Минстроя. Поэтому мы плановую работу ведем, и эти организационные мероприятия ни на что не влияют", - сказал он по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию.

Вице-премьер уточнил, что в настоящее время министерство ведет методическую работу по объединению всех строительных дирекций разных министерств. В частности, был проведен анализ имеющихся проблем, качества проектной документации, источников финансирования.

Вместе с тем правительство готовит законопроект о юридической форме единого госзаказчика, добавил он. "Мы считаем, что создание на базе одного из заказчиков публично-правовой копании повысит эффективность управления капитальными вложениями. Законопроект мы подготовили и внесем его в осеннюю сессию", - сказал Хуснуллин.

В среду премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Минстрой РФ будет контролировать строительство объектов с использованием бюджетных средств. Ранее в конце августа в пресс-службе вице-премьера Хуснуллина ТАСС сообщали, что Минстрой объединит функции государственного заказчика по строительству объектов инфраструктуры, что позволит сократить сроки их возведения и предотвратит появление недостроев. Также постановлением правительства в Минстрой передан ряд учреждений, выполняющих функции госзаказчика в строительстве. Среди них - дирекции по строительству и реконструкции, которые раньше находились в ведении Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава.

Распоряжение вступает в силу 1 октября 2020 года. Планируется, что единый госзаказчик в сфере строительства в ближайшие три года получит 300 млрд рублей на реализацию проектов.