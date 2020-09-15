Какие проблемы позволяет решать НСИ от ЭТП ГПБ

16 сентября состоится вебинар «Ключевые проблемы ведения НСИ», спикером которого выступит эксперт ЭТП ГПБ руководитель проекта по разработке и ведению системы НСИ – Анастасия Рожкова. На вебинаре Анастасия расскажет о том, что такое нормативно-справочная информация, какие есть в этой сфере проблемы, как их избежать и оптимизировать бизнес-процессы предприятия применяя правильно структурированные справочники.

Мы подготовили статью на основе прошлого вебинара Анастасии Рожковой - «Роль НСИ в организации снабжения», на котором уже были раскрыты некоторые вопросы по оптимизации процессов планирования расходов предприятия, повышению качества данных в каталогах и справочниках, стандартизации рабочих процессов с внешними партнерами (подрядчиками, заказчиками и т.д.). И другим темам, которые помогают лучше погрузиться в детали значимости НСИ для предприятия.

Почему нормативно-справочная информация важна?

Значимость процесса закупок для предприятия играет очень большую роль. Эффективная работа самого предприятия зависит от своевременного осуществления закупок необходимого количества материалов, товаров или сырья, то есть всё, что закупает предприятие должно идти стабильно, качественно и своевременно.

Эффективная работа предприятия - это конкурентоспособность, эффективность и устойчивость предприятия. По некоторым оценкам, каждый субъект тратит на снабжение до 70% своих оборотных средств. Такие значительные траты нуждаются в эффективном управлении.

Закупочная деятельность предприятия зависит от того, насколько качественно будет выполнена вся последовательность операций. Поскольку предприятия разнородны, у всех свои бизнес-процессы, но можно выделить четыре основных этапа: планирование, поиск лучшего предложения, оформление договорных отношений и анализ эффективности снабженческих сделок.

Аналитика в наше время играет очень важную роль, для того чтобы определить, что именно закупается/поставляется, в каких объемах что нужно, какой срок был затрачен на исполнение. Это огромные бизнес-процессы, особенно на предприятиях с большим оборотом.

Есть такие простые вещи как нормативно-справочная информация в части ведения товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ). То есть всё, что закупает предприятие. И один из фундаментов эффективного закупочного процесса - это настроенная единая система ведения нормативно-справочной информации в части ТМЦ.

Когда предприятие разрастается и увеличивается количество ТМЦ, которые оно закупает, часто возникают проблемы. Некоторые решают их на ранних этапах, но многие не задумываются об этом.

Основные проблемы

Давайте рассмотрим основные проблемы при ведении справочника нормативно-справочной информации.

1) Отсутствие единого подхода (стандарта/методики) ведения справочника. Обычно на предприятии не регламентируются основы по обработке информации, отсюда следует неполная или ошибочная информация в записях справочника. То есть - каждый сотрудник заводит позиции как хочет, если в организационной, следовательно, и в информационной системе нет определенных норм и правил, которые позволяли бы сотруднику не совершать этих ошибок;

К примеру: закупка бетонных колодцев для прокладки кабельных систем. Известны размеры, известно, что это бетон, но нет требований к марке бетона. В итоге изготовление изделия будет невозможно, т.к. не понятны климатические условия использования товара.

2) Многие проблемы исходят из отсутствия классификационного деления, то есть, нет иерархии хранения этих позиций, отсутствуют группы. Часто бывает так, что на предприятии ведутся группы материалов, но очень сложно понять, к какой группе отнесены материалы;

К примеру: бывают ошибки, когда специалисты заводят материалы в разных группах. Например, по полиэтилену может быть десять различных групп, а сама позиция может не относиться ни к какой группе. Виной всему этому отсутствие контроля.

3) Наличие дублирующих позиций;

4) Ошибки при группировке позиций;

5) Отсутствие описаний характеристик/атрибутов позиции. Это необходимо для того, чтобы была возможность искать аналоги, проводить аналитику;

6) Затрудненный поиск позиций, так как в принципе отсутствует настроенная информационная система.

Причины проблем

Причины возникновения проблем на предприятии связаны с организацией методологической и информационной системы нормативно-справочной информации и проистекают из следующих оснований:

Отсутствие регламентов, стандартов, методик по обработке нормативно-справочной информации. В справочник записи попадают просто так, процесс никем не регламентируются, не контролируются, нет инструкций;

Отсутствие отдельных сотрудников для ведения справочника;

Недостаточная квалификация персонала, занятого вводом новых записей в справочник;

Множественность точек ввода записей справочника. Как правило новые записи должны создаваться в уникальном справочнике и дальше расходиться по всем остальным;

Отсутствие специализированной программы для ведения и управления справочником.

Решение для предприятий

Самое простое решение данного спектра проблем - это создание единой системы нормативно-справочной информации в части ТМЦ с помощью МДМ (Master Data Management) решения.

Они могут быть различными, но у всех одно предназначение: они отвечают за единство и целостность данных, отслеживают изменения и актуализируют данные во всех связанных системах. Обеспечивают консолидацию данных.

МДМ - это система которая позволяет комплексно решать имеющиеся проблемы предприятия. Это система по управлению мастер-данными, нормативно-справочной информацией. В ней есть свои стандарты, методики, механизмы обработки для классификации и нормализации.

НСИ от ЭТП ГПБ

Рассмотрим МДМ решение на примере «MDM управление НСИ» от ЭТП ГПБ.

Сама система это:

Настроенный бизнес-процесс разработки и ведения справочника НСИ;

Разработанные регламенты бизнес-процесса обработки НСИ;

Настроенный классификатор справочника НСИ - группа иерархий, определенных групп позиций с настроенными шаблонами;

Интегрированные индивидуальные классификаторы НСИ заказчиков;

Интегрированные классификаторы (ОКПД2, ОКВЭД2, ОКЕИ, КТРУ и др.);

Встроенные удобные средства поиска.

Наиболее важные преимущества:

Механизм обработки данных заказчика через заявочную систему - то есть заказчик подает заявку на создание новой позиции, заявка обрабатывается и тогда позиция может попасть в справочник, сохраняется весь жизненный цикл заявки;

Разработанные механизмы передачи данных в системы заказчика - у ЭТП ГПБ свой модуль по обработке информации, который хранит в себе все данные. При этом возможно интегрировать заказчику все данные по классификатору, по справочнику, всем характеристикам. На своей стороне мы обрабатываем справочник, и заказчик получает данные в зависимости от настроек – онлайн (передача данных в момент создания/изменения), раз в час, раз в полчаса, зависит от потребностей.

Преимущества ведения единой НСИ

Единая система ведения нормативно-справочной информации демонстрирует целый ряд преимуществ для предприятий:

Позволяет оптимизировать процесс планирования расходов предприятия;

При наличии нормализованного справочника можно грамотнее осуществлять планирование, быстрее находить нужную информацию;

Мониторинг закупок по отечественным и зарубежным товарам;

Контролировать расходные операции по закупке однотипной продукции;

Контролировать потребность срочных ресурсов и перераспределять остатки между складами;

Мониторинг соответствия/несоответствия цен в разных регионах на один и тот же товар;

Возможность вести документацию на уровне Единого номенклатурного справочника, который позволяет стандартизировать рабочие процессы с внешними партнерами (проектными институтами, подрядчиками, заказчиками и др.).

В конечном счете внедрение централизованной системы ведения нормативно-справочной информации позволяет упорядочить весь основной производственный цикл предприятия – планирование, поиск наилучшего предложения, оформление договорных отношений и анализ эффективности снабженческих сделок.

«MDM управление НСИ ТМЦ» от ЭТП ГПБ позволяет освободить время сотрудников, автоматизировать бизнес-процессы предприятия, структурировать списки справочной информации по продукции и оптимизировать бизнес-процессы, на практике повышая конкурентоспособность, эффективность и устойчивость организации.

Приглашаем принять участие в вебинаре «Ключевые проблемы ведения НСИ» от Анастасии Рожковой и узнать еще больше о специфике работы с нормативно-справочной информацией, разобраться в нюансах правильной каталогизации и понять, как это может эффективно сработать для вашего бизнеса.