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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Как заказчики будут отчитываться о минимальной доле

    Как заказчики будут отчитываться о минимальной доле

    Автор: consultant.ru
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    По итогам года заказчикам по Закону N 44-ФЗ придется отчитываться об объеме закупок квотируемых товаров. Минпромторг разработал порядок подготовки отчета и его форму.

    Отчет составляется автоматически в ЕИС на основе сведений из реестра контрактов. Проект формы отчета также подготовлен.

    Документ подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченное на это лицо заказчика и размещает в ЕИС до 1 апреля года, который следует за отчетным.

    Если соблюсти минимальную долю нельзя, отчет корректируется. В него добавляется обоснование того, почему квота не достигнута. Отдельный документ составлять не нужно. Менять отчет можно в период с 1 января по 28 февраля года, который следует за отчетным. Дата последнего изменения будет считаться датой составления отчета.

    Сходный порядок подготовки отчета и его форму разработали и для заказчиков по Закону N 223-ФЗ. Такие заказчики будут сообщать о соблюдении минимальной доли закупок не позднее 31 марта года, который следует за отчетным. Корректировать документ заказчики смогут с 1 января по 31 марта года, который следует за отчетным.

    Когда заработают новшества

    Планируется, что поправки будут вступать в силу постепенно:

    • в отношении минимальной доли закупок по Закону N 44-ФЗ — с 1 января 2021 года. Новшества не будут применять к закупкам, которые объявят до этой даты;
    • в отношении отчетности по Закону N 44-ФЗ — с 1 января 2021 года;
    • в отношении минимальной доли закупок по Закону N 223-ФЗ и отчета о ее соблюдении по Закону N 223-ФЗ — с момента опубликования, за исключением отдельного положения.

    Общественное обсуждение проектов завершается 18 сентября. #квотирование #обзор

    Документы: Проекты постановлений Правительства РФ
    https://regulation.gov.ru/projects#npa=107917
    https://regulation.gov.ru/projects#npa=107920
    https://regulation.gov.ru/projects#npa=107921

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