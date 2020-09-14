Как заказчики будут отчитываться о минимальной доле

По итогам года заказчикам по Закону N 44-ФЗ придется отчитываться об объеме закупок квотируемых товаров. Минпромторг разработал порядок подготовки отчета и его форму.

Отчет составляется автоматически в ЕИС на основе сведений из реестра контрактов. Проект формы отчета также подготовлен.

Документ подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченное на это лицо заказчика и размещает в ЕИС до 1 апреля года, который следует за отчетным.

Если соблюсти минимальную долю нельзя, отчет корректируется. В него добавляется обоснование того, почему квота не достигнута. Отдельный документ составлять не нужно. Менять отчет можно в период с 1 января по 28 февраля года, который следует за отчетным. Дата последнего изменения будет считаться датой составления отчета.

Сходный порядок подготовки отчета и его форму разработали и для заказчиков по Закону N 223-ФЗ. Такие заказчики будут сообщать о соблюдении минимальной доли закупок не позднее 31 марта года, который следует за отчетным. Корректировать документ заказчики смогут с 1 января по 31 марта года, который следует за отчетным.

Когда заработают новшества

Планируется, что поправки будут вступать в силу постепенно:

в отношении минимальной доли закупок по Закону N 44-ФЗ — с 1 января 2021 года. Новшества не будут применять к закупкам, которые объявят до этой даты;

в отношении отчетности по Закону N 44-ФЗ — с 1 января 2021 года;

в отношении минимальной доли закупок по Закону N 223-ФЗ и отчета о ее соблюдении по Закону N 223-ФЗ — с момента опубликования, за исключением отдельного положения.

Общественное обсуждение проектов завершается 18 сентября. #квотирование #обзор

Документы: Проекты постановлений Правительства РФ

https://regulation.gov.ru/projects#npa=107917

https://regulation.gov.ru/projects#npa=107920

https://regulation.gov.ru/projects#npa=107921