В странах ЕАЭС возможно взаимное признание банковских гарантий для госзакупок

Страны ЕАЭС рассматривают возможность запуска пилотного проекта по взаимному признанию банковских гарантий для госзакупок. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Уполномоченным органам и национальным банкам государств-членов Евразийского экономического союза предложено запустить пилотные проекты по взаимному признанию банковских гарантий, выданных банками стран ЕАЭС, для госзакупок.

В апреле было отменено указание на российское происхождение кредитных организаций, желающих получить кредитные рейтинги, необходимые для включения в перечень банков, чьи банковские гарантии могут признаваться при госзакупках в России.

В Совете ЕЭК отметили, что законодательных преград для участия банков государств-членов в выдаче банковских гарантий для госзакупок, проводимых в России, не осталось. Таким образом, банки из стран ЕАЭС могут начать работу по получению рейтингов в российских рейтинговых агентствах и войти в этот перечень.

Одновременно Совет ЕЭК поручил Комиссии совместно с государствами-членами продолжить работу по обеспечению возможности признания банковских гарантий, выдаваемых Евразийским банком развития и Межгосударственным банком.