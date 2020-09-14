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    Для каких товаров теперь нужно устанавливать повышенный аванс при госзакупках

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    С 8 сентября нужно устанавливать повышенный аванс при госзакупках ряда промтоваров в 2020 году. Соответствующее постановление приняло Правительство РФ.

    В документе указан перечень промышленной продукции, при закупке которой заказчики должны устанавливать в контрактах авансирование в размере минимум 80% от суммы контракта, но не более ЛБО. К примеру, в этот перечень вошли товары со следующими кодами ОКПД 2: 25.73.30 — инструмент ручной прочий, 27.90.31.110 — машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки, 28.41.2 — станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие.

    Авансирование по новым правилам устанавливается, если закупка проводится для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны страны и безопасности государства. Кроме этого, правило распространяется, если в отношении закупаемых товаров был установлен запрет на допуск и контракт заключен в этом году.

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