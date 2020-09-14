Иностранным производителям лекарств открыли российский рынок

Иностранные производители лекарств получили возможность оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение надлежащих производственных практик. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Контролирует эту сферу Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП). Он инспектирует иностранные производства и формирует отчеты, на основании которых выносятся заключения о соответствии. Заключения, необходимы для регистрации лекарственных препаратов.

Ранее иностранные производители лекарств могли подтвердить, что устранили обнаруженные государственными контролерами недочеты, только во время следующей проверки. Теперь же, в случае обнаружения несоответствий, зарубежные фирмы смогут представить план корректирующих действий до того, как будет сформирован инспекционный отчет.

Новые правила упростят вывод зарубежных медикаментов на российский рынок. Решение также поможет привести российское законодательство в соответствие с правилами проведения фармацевтических инспекций Совета ЕЭК, отмечают в Правительстве.