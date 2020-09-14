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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Титов предложил использовать механизм аккредитивов в госзакупках

    Титов предложил использовать механизм аккредитивов в госзакупках

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    Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с предложением использовать механизм аккредитивов для подрядчиков при выполнении госзакупок.

    Титов пояснил, что деньги для подрядчика в рамках такой схемы резервируются под аккредитив. Банк, в свою очередь, выдает аккредитив подрядчику. Подрядчик же имеет право взять кредит под такой аккредитив.

    «Контролером, нейтральным арбитром в таком случае будет уже не государство, которое признает выполненные или невыполненные работы, а именно банк, который открыл аккредитив», — отметил омбудсмен.

    Ранее Титов приводил данные Генпрокуратуры на конец 2019 г., по которым сумма задолженности перед бизнесом составляла 16,5 млрд руб. По его данным, анализ единой информационной системы в сфере госзакупок показывает, что каждый седьмой платеж (18%) в рамках 44-ФЗ проводится с просрочкой более 30 дней по сравнению со сроком, предусмотренным контрактом.

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