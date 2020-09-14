Титов предложил использовать механизм аккредитивов в госзакупках

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с предложением использовать механизм аккредитивов для подрядчиков при выполнении госзакупок.

Титов пояснил, что деньги для подрядчика в рамках такой схемы резервируются под аккредитив. Банк, в свою очередь, выдает аккредитив подрядчику. Подрядчик же имеет право взять кредит под такой аккредитив.

«Контролером, нейтральным арбитром в таком случае будет уже не государство, которое признает выполненные или невыполненные работы, а именно банк, который открыл аккредитив», — отметил омбудсмен.

Ранее Титов приводил данные Генпрокуратуры на конец 2019 г., по которым сумма задолженности перед бизнесом составляла 16,5 млрд руб. По его данным, анализ единой информационной системы в сфере госзакупок показывает, что каждый седьмой платеж (18%) в рамках 44-ФЗ проводится с просрочкой более 30 дней по сравнению со сроком, предусмотренным контрактом.