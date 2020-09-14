К участникам закупок по незавершенным стройкам могут установить требования

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ планирует установить обязательные требования при закупках, связанных с поставкой товаров, выполнением работ или оказанием услуг, необходимых для завершения строительства недостроенного объекта или инфраструктуры, права на которые переданы в порядке, предусмотренном 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Соответствующий проект приказа размещен на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое завершится 6 октября.

Согласно документу - оговорены условия об отсутствии у участников закупки открытых мероприятий, связанный с банкротством, недоимок по налогам, сборам, задолженностей по другим обязательным платежам. Исключение — суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит и т.д.

Предъявляются определенные требования к личности участника закупки: у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, бухгалтера юрлица не должно быть судимости за преступления в сфере экономики и (или) коррупционные преступления, а также не применяться наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься деятельностью, связанной с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. Участник закупки – юрлицо в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не должно привлекаться к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ.

Кроме того, между участником закупки и заказчиком не должен прослеживаться конфликт интересов, и юрлицо не может быть офшорной компанией. Могут быть также установлены требования к наличию финансовых ресурсов, опыта работы, нужного количества специалистов требуемой квалификации. Заказчик вправе установить условие об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.