Долю отечественного ПО в госзакупках увеличат

Правительство РФ планируют увеличить долю отечественного программного обеспечения (ПО) в стоимости закупок за счет средств государственного бюджета. Об этом говорится в проекте плана правительства по достижению национальных целей развития РФ до 2024 г., пишет «Коммерсантъ».

По итогам текущего года доля отечественного ПО в стоимости закупок должна составить не менее 70% для органов госвласти и не менее 50% для государственных корпораций и компаний с госучастием.

Отмечается, что по итогам 2019 г. уровень импортозамещения софта впервые показал снижение. Так, в госорганах доля закупок отечественного софта упала до 55 % с 62,2 % годом ранее, а в госкомпаниях и корпорациях – до 38,9 % с 65,2 %. Данные основаны на информации, опубликованной в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Согласно ей, затраты госкорпораций и госкомпаний на приобретение отечественного ПО в 2019 г. составили 1,6 млрд руб., а в совокупности с зарубежным – 4,2 млрд руб., госорганов –7,3 млрд руб. и 13,3 млрд руб. соответственно.

Документ разрабатывают Минкомсвязь, Минэкономразвития а также эксперты и бизнес-сообщество. Результаты будут представлены главе государства до 30 октября.