Расходы бюджета на нацпроекты в августе упали на 41%

Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за первые восемь месяцев 2020 года исполнены на 48,4%, а именно в размере 1,059 трлн рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в 2,189 трлн рублей, сообщила Счетная палата.

По итогам января-июля расходы составляли 947,4 млрд рублей. Таким образом, августовские расходы бюджета на нацпроекты составили 112,1 млрд рублей, что на 41% меньше показателя июля (190,5 млрд рублей). По предварительным данным, исполнение расходов на 1 сентября по шести нацпроектам превысило 50%.

В лидерах остается нацпроект «Здравоохранение» — расходы по этому направлению исполнены на 62,5% к бюджетным ассигнованиям, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (60,9%), «Жилье и городская среда» (55,5%), «Наука» (53,4), «Демография» (51,9%), «Культура» (50,1%). Исполнение по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» (46,8%), комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (44,6%), нацпроекты «Образование» (44,4%), «Международная кооперация и экспорт» (41,7%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (35%) и «Экология» (34,3%).

Самые низкие показатели оказались по проекту «Цифровая экономика» (17,8%).

В нацпроекте «Демография» самым исполняемым стал федеральный проект по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (исполнение — 94,7%).

В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в лидерах проект «Коммуникации между центрами экономического роста» (52,2%), а самым неисполняемым — проект «Европа — Западный Китай» (4%).

В национальном проекте «Здравоохранение» федпроект с самым высоким исполнением — «Развитие экспорта медицинских услуг «(проект уже исполнен на 100%), наименьшее исполнение по проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» (29,8%).

В нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» наилучшее исполнение по федеральным проектам «Дорожная сеть» (37,6%) и «Автомобильные дороги Минобороны» (64,5%).

В проекте «Цифровая экономика» в целом исполнение низкое, и наилучшие показатели у федпроекта «Цифровые технологии» (20,4%), в проекте «Образование» — у федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (93,5%), в нацпроекте «Жилье и городская среда» — у проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который исполнен полностью.

В нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» исполнение невысокое по всем федеральным проектам, наилучшее значение среди них у проекта «Экспорт продукции АПК» (54,3%).

В нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство» лучшее исполнение у проекта «Популяризация предпринимательства» (80%), в нацпроекте «Экология» — у федерального проекта по сохранению лесов (83,5%).

В «Науке» наилучшие показатели у федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» (74,1%).

В «Культуре» наибольшее исполнение у проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (57%).

В проекте «Производительность труда и поддержка занятости» выше всего исполнение у проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (50,9%).