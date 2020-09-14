Мораторий на проверки бизнеса может быть продлен до конца 2021 г.

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект-«спутник» к 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» с положением о продлении моратория для малого бизнеса до конца 2021 г.

В марте Правительство РФ объявило мораторий на плановые проверки, кроме того, были существенно ограничены основания внеплановых проверок. В результате, в первом полугодии 2020 г. было проведено на 46% меньше проверок, чем за аналогичный период 2019 г. «В первые месяцы мораторий количество проверок достигло исторического минимума. Сейчас мы видим стабилизацию ситуации. На следующий год мы планируем поддержать бизнес в логике ранее принятых решений Правительства», – рассказал статс-секретарь – замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

Документом вносятся поправки в более чем 100 отраслевых законов по видам контроля, в том числе в законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О пожарной безопасности», «Об образовании в Российской Федерации», «О безопасности дорожного движения» и другие. В поправках закрепляются наименование вида контроля и определяется уровень публичной власти, на котором он осуществляется, а также упрощаются процедуры лицензирования некоторых видов деятельности до 15-30 рабочих дней.

По словам замминистра, закон-спутник закладывает основу для дальнейшей регламентации видов контроля (надзора). Отдельно отмечается, что лицензионные дела переводятся полностью в электронный формат, что должно сократить документооборот и ускорить принятие решений. В частности, предусматривается сокращение сроков выдачи лицензий до 15-30 рабочих дней для отдельных видов лицензирования (их перечень будет утвержден Правительством РФ).