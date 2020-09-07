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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Проведение онлайн-собраний - уточнения в Закон «Об акционерных обществах» от Минэкономразвития РФ

    Проведение онлайн-собраний - уточнения в Закон «Об акционерных обществах» от Минэкономразвития РФ

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    Минэкономразвития России предложило внести поправки в Закон «Об акционерных обществах» направленный на дистанционное присутствие при проведении общих собраний акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием информационных и коммуникационных технологий для обеспечения голосования, подсчета его результатов, хранения информации об итогах голосования – наряду с другими сервисами, обеспечивающими дистанционное участие в обсуждении вопросов повестки дня.

    Предполагается осуществлять идентификацию акционеров через ЕСИА, а голосовать путем заполнения электронного бланка на сайте.

    При этом, стоит отметить, что неизменной остается обязанность общества проводить годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия и адаптировать учредительные документы под данную норму.

    Срок на общественное обсуждение законопроекта установлен до 21 сентября.

    Комментарий эксперта

    Что ж сказать, можно сделать закон и процесс реализации настолько простым, чтобы в нём не было недостатков, а второй вариант - сделать его настолько сложным, чтобы в нём не было очевидных недостатков.

    Кузьмина Наталья - ведущий эксперт- практик ЭТП ГПБ, аккредитованный независимый спикер, автор свыше 50 публикаций для профильных СМИ.

    минэкономразвития, Закон, Наши Эксперты, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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