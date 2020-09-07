Минфин планирует внести поправки в нормы о регулировании госзакупок

Министерство финансов РФ опубликовало два проекта постановлений с обширными поправками в нормы о регулировании госзакупок. Первый проект описывает новый этап интеграции цифровых систем управления госфинансами – взаимодействие ЕИС в сфере закупок с системой «Электронный бюджет». Второй проект призван актуализировать нормы о доступе к закупкам малого и среднего бизнеса, а также регламентировать применение протекционистских ограничений на закупки иностранной радиоэлектронной продукции.

Отдельный централизованный учет вводится для повышения прослеживаемости капвложений в объекты строительства и недвижимого имущества. Для этого ЕИС будет в автоматическом режиме получать из «Электронного бюджета» информацию о кодах финансирования бюджетных строек. Это даст возможность казне со стороны ЕИС пообъектно контролировать наличие их финансового обеспечения и целевое расходование средств.

Кроме того, казначейство в рамках борьбы с неоплатой заказчиками товаров, работ и услуг включит требования по срокам исполнения финансовых обязательств в типовые условия госконтрактов. Это позволит проводить автоматический контроль их исполнения. Подобная норма будет введена и в закрытую часть ЕИС — для контроля оплаты контрактов, которые составляют гостайну.

Второй проект постановления предлагает подобным образом автоматизировать признание компаний субъектами МСП для нужд закупок государства и госкомпаний, при этом исключив возможность предоставления декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства. Реестр ФНС станет единственным подтверждением «малости» бизнеса.

Также, проект закрывает возможность учитывать как закупки у МСП приобретение лизинговыми компаниями предметов лизинга дороже 400 млн руб. Учитывая, что предметом лизинга по общему правилу выступает высокотехнологичная продукция промышленного производства, как правило, его производитель не является субъектом МСП.