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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Когда на закупках промтоваров аванс должен составлять не менее 80%

    Когда на закупках промтоваров аванс должен составлять не менее 80%

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    Определен перечень промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны страны, при закупке которых в 2020 г. авансовый платеж составляет не менее 80% цены госконтракта, но не более лимитов бюджетных обязательств. Соответствующая информация содержится в Постановлении Правительства РФ № 1289.

    Указанное постановление распространяется на закупки промышленных товаров, указанных в перечне, при установлении по 44-ФЗ (ч. 3 ст. 14) запрета на допуск таких товаров, происходящих из иностранных государств.

    В перечень вошли семь пунктов, в том числе электрические машины и оборудование для пайки мягким и твердым припоем и сварки, станки для обработки металлов лазером, токарные, расточные и фрезерные металлорежущие станки, станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов.

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