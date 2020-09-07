Обеспечительные гарантии в госзакупках могут выдавать 184 банка

Министерство финансов РФ опубликовало перечень банков, которые вправе выдавать обеспечительные гарантии для участия в госзакупках.

В перечень кредитных организаций, которые соответствуют требованиям 44-ФЗ (п. 1 ст. 45), вошло 184 банка. Полный список доступен на сайте Минфина.

Кроме этого, министерство предлагает изменить требования к банкам-гарантам. В частности, отказаться от повышения кредитного рейтинга банка и вернуть его на уровень, который действовал до 2020 года. При этом в 2020 году кредитный рейтинг банка-гаранта должен быть не ниже уровня «B(RU)» по национальной шкале агентства АКРА и (или) не ниже уровня «ruB» по национальной шкале агентства «Эксперт РА». В 2021 году такой рейтинг должен быть выше.

Требования к размеру собственного капитала банка планируют сохранить неизменными: не менее 300 млн руб. собственных средств.

Документ с поправками к Постановлению Правительства РФ от 12.04.2018 №440 опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение проекта завершается 4 сентября.