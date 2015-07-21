ЭТП ГПБ разработала и запустила систему “Корпоративный интернет-магазин закупок малого объема”

Электронная торговая площадка Газпромбанка совместно с ОАО “Газпром” разработала систему “Корпоративный интернет-магазин закупок малого объема", позволяющую предприятиям осуществлять закупки на сумму до 500 тысяч рублей. Согласно 223-ФЗ, информация о таких закупках может не размещаться на Общероссийском официальном сайте госзакупок (http://zakupki.gov.ru/). Внедрение системы направлено на реализацию плана правительства РФ по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с госучастием, согласно которому не менее 15% закупок таких компаний должны приходиться на долю МСБ.

“Функционал “Интернет-магазина” позволяет заказчику осуществлять поиск товаров, работ и услуг по прайс-листам поставщиков, зарегистрированных на ЭТП ГПБ, сравнивать цены, условия доставки и т.д., а также контролировать закупки и иметь доступ к статистике закупок малого объема по всем филиалам, - говорит генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. – Кроме того “Интернет-магазин” дает заказчику ряд аналитических инструментов, которые в перспективе позволят систематизировать идентичные закупки и частично проводить по некоторым номенклатурам укрупненные закупки, получая более привлекательные ценовые предложения от поставщиков по закупкам этого типа”.

Сейчас система “Корпоративный интернет-магазин закупок малого объема” успешно функционирует в ОАО "Газпром" и его дочерних обществах. В ближайших планах ЭТП ГПБ подключить к системе ряд своих заказчиков. В частности, возможность присоединение к системе рассматривает ОАО“Военторг”.