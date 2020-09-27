Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 60х9ММ 2М +95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 ТУ 2244-001-33001434-04
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Теплоизоляция трубная Термофлекс 1/2 2М
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 11,98₽
Теплоизоляция трубная Термофлекс 1/4 2М
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 13,39₽
Теплоизоляция трубная Thermaflex 3/8ДЮЙМ 9.53ММ 2М вспененный полиэтилен -80...+95ГРАД ЦЕЛЬС
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 12₽
Теплоизоляция трубная Энергофлекс 110/09 2М вспененный полиэтилен
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Услуги утепления труб Услуги по теплоизоляции трубопроводов и эстакад любой сложности ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Теплоизоляция трубная Пояс термозащитный ТЗПс-1420 L,4800Б100ММ В,300ММ H,30Б5ММ 1420ММ ТУ 5769-021-78959293-11 Масса 4.6Б01КГ
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 3463,2₽
Теплоизоляция трубная Пояс термозащитный ТЗПс-1020 L,3600Б100ММ В,300ММ H,30Б5ММ 1020ММ ТУ 5769-021-78959293-11 Масса 3.5Б01КГ
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 2685,6₽
Теплоизоляция трубная 22х9ММ 2М вспененный полиэтилен
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 14,69₽
Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 42х9ММ -40...+95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 Гамарт-Трубпласт ТУ 2244-001-33001434-04
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Теплоизоляция трубная 34х9ММ 2М вспененный полиэтилен
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 19,1₽
Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 54х9ММ -40...+95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 Гамарт-Трубпласт ТУ 2244-001-33001434-04
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана