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    Главная / Торговый портал / Бумага прочая и картон для графических целей / Бумага универсальная индикаторная РН 0-12
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага универсальная индикаторная РН 0-12

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага универсальная индикаторная РН 0-12- Бумага прочая и картон для графических целей
    2
    Бумага универсальная индикаторная РН 0-12

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    Цена
    от 236
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ВЕКТОН-ЮГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      236
      Спецификация
      Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      236c НДС

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