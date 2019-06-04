Запасная часть для оргтехники Комплект роликов подачи бумаги из лотка (3ШТ) Xerox 123/5225 P/N 600К78460

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Комплект роликов подачи бумаги из лотка (3ШТ) Xerox 123/5225 P/N 600К78460- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства