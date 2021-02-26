Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Манипуляторы / Мышь компьютерная проводная Logitech М100 USB черный 3 кнопки 1000dpi оптический
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Мышь компьютерная проводная Logitech М100 USB черный 3 кнопки 1000dpi оптический

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мышь компьютерная проводная Logitech М100 USB черный 3 кнопки 1000dpi оптический- Манипуляторы
    16
    Мышь компьютерная проводная Logitech М100 USB черный 3 кнопки 1000dpi оптический

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 350
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      560,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      673
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: Logitech Подробные характеристики Тип мыши: оптическая Интерфейс: USB Разрешение dpi: 1000 Питание: от USB порта Тип питания: USB Длина провода: 1.8 метр Бесшумное нажатие клавиш: Нет Цвет внешней поверхности: белый Комус-Гид: классическая Количество кнопок мыши: 3 шт. Тип беспроводной связи: нет Подсветка: Нет Вес, грамм: 196 г Размеры (ДхШхВ): 113x38x62 мм Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      673c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ДИКО ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      296,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      350
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      350c НДС

    Похожие товары

    Мышь компьютерная лазерная Logitech Wireless Mouse M705 910-001950 черная/серая беспроводная
    Манипуляторы
    от 3172
    В корзину
    Мышь компьютерная проводная Logitech Mouse M100 910-005003/910-001604 USB темно-серый 3 клавиши 1000dpi оптический
    Манипуляторы
    от 360
    В корзину
    Планшет графический Huion Kamvas Pro 20 434.88х238.68ММ 1920х1080 266PPS HDMI/DP/VGA 552.2х315.3х21ММ черный
    Манипуляторы
    от 69000
    В корзину
    Мышь компьютерная проводная Logitech M100 910-001604 темно-серый оптический USB
    Манипуляторы
    от 412,8
    В корзину
    Мышь компьютерная A4Tech N-200X
    Манипуляторы
    от 485
    В корзину
    Мышь компьютерная Logitech Mouse M100 910-001604/910-001602 черный 1000dpi оптический USB
    Манипуляторы
    от 366,71
    В корзину
    Мышь компьютерная проводная Defender Optimum MM-140 2кн+кл 800dpi S(серебро) USB
    Манипуляторы
    Не указана
    В корзину
    Мышь компьютерная Logitech M100 (RTL) серый 2 кнопки+ролик оптический USB
    Манипуляторы
    от 294
    В корзину
    Мышь компьютерная проводная N-400-1 USB 2 кнопки+ролик 1000dpi
    Манипуляторы
    от 350
    В корзину
    Мышь компьютерная Dell 570-AAIS MS116
    Манипуляторы
    от 726
    В корзину
    Мышь компьютерная Logitech M90 Optical Mouse 910-001794 темно-серый 1000dpi USB
    Манипуляторы
    от 300
    В корзину
    Мышь компьютерная Logitech Wireless Mouse M705 USB черный 4 кнопки 1200dpi оптический лазерный
    Манипуляторы
    от 4100
    В корзину
    Позвонить