Спецификация
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Торговая марка: Logitech
Подробные характеристики
Тип мыши: оптическая
Интерфейс: USB
Разрешение dpi: 1000
Питание: от USB порта
Тип питания: USB
Длина провода: 1.8 метр
Бесшумное нажатие клавиш: Нет
Цвет внешней поверхности: белый
Комус-Гид: классическая
Количество кнопок мыши: 3 шт.
Тип беспроводной связи: нет
Подсветка: Нет
Вес, грамм: 196 г
Размеры (ДхШхВ): 113x38x62 мм
Гарантийный срок: 24 мес
Страна происхождения: Китай
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край