Барабан передачи изображений CB384A для HP Color LaserJet черный

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Барабан передачи изображений CB384A для HP Color LaserJet черный- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства