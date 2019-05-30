Диспенсер (дозатор) для мыла-пены Tork 1000МЛ хром металл/пластик 107х106х289ММ 460010 Изделия из хрома от 4670 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 проволока 0.4-1.1ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит Б-16 чушка 420х210ММ ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Баббит Б-83 ПтКр 8 ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 1626 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-0.5 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 10 проволока 2-4ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 8-3 проволока 2-4ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Пруток наплавочный литой композиционный ЗТС 70/30 3.2-4.8ММ 1/8-3/16 ТУ 1983-47819537-001-99 ЗТС 70303248 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 трубчатый 1.9ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 чушка 420х210ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 691,2 ₽ В корзину