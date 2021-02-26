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    Главная / Торговый портал / Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода / Калькулятор настольный Citizen SDC-554S 14 разрядов черный 218879
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Калькулятор настольный Citizen SDC-554S 14 разрядов черный 218879

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Калькулятор настольный Citizen SDC-554S 14 разрядов черный 218879- Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
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    Калькулятор настольный Citizen SDC-554S 14 разрядов черный 218879

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    Цена
    от 948,66
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
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      Цена без НДС, руб.
      833,45
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1000,15
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      1000,15c НДС
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    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
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      Цена без НДС, руб.
      820,33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      968
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      Производство бумаги
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      968c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
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      Цена без НДС, руб.
      790,55
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      948,66
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Расчет процентов да; Тип питания двойное; Пересчет курсов валют нет; Цвет черный; Разрядность дисплея 14; Гарантийный срок 60 мес; Размер изделия 199x153x30 мм; Вес изделия 0.21 кг; Тип размера полноразмерный; Вычисление квадратного корня да; Модель SDC-554S; Вычисление налога да; Коррекция вычислений да; Страна происхождения Филиппины; Тип применения для бухгалтеров; Металлическая панель нет; Артикул 218879
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      948,66c НДС

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