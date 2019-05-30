Сапоги резиновые мужские 123-0016-01 2345860 42-43
Сапоги резиновые
Не указана
Галоши для валенок НМС морозостойкая резина метод крепления: формовой
Галоши резиновые
Не указана
Сланцы летние пляжные 38-44 синие PANTONE 2186 U подошва из полимерного материала ЭВА (этиленвинилацетат), с деталями из PVC (поливинилхлорид), нижняя сторона подошвы-рифленая, на верхней стороне подошвы методом лазерной гравировки нанесен логотип отеля "Надежда" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВАРС"
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Галоши мужские для ношения на валяную обувь полувысокие резиновые клееные Арт. С16 210 — 217ММ ГОСТ 126-79 АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» Россия
Галоши резиновые
Не указана
Сапоги резиновые мужские РЫБАЦКИЕ высокие для работы в воде 123-0006-01 черные с резинотканевой надставкой на рифленой подошве с каблуком
Сапоги резиновые
от 2610,08₽
Сапоги защитные Графит черные полиуретан,трикотаж литьевая ТПУ композит МУН200 40.5ММ ТР ТС 019/2011 ТУ 2590-001-84812772-2010 ООО "АРТЕ"
Сапоги из полимерных материалов
от 3929₽
Сапоги защитные рабочие мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов ПВХ подошва рифленая противоскользящая двухслойная из ПВХ ГОСТ 12265-78
Сапоги из полимерных материалов
от 3500₽
Бахилы одноразовые ПЭ синие 100ШТ медицинские ООО "ЮНТ-ПРОД"
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
от 1,5₽
Кеды Energisk хлопок 100% 35-47 белые
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины, кроме обуви с защитным металлическим подноском
Не указана
Бахилы Optiline полиэтилен 20МКМ синие 14х40СМ 100ШТ на обувь
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
от 46,92₽
Галоши мужские для ношения на валяную обувь полувысокие резиновые клееные Арт. С17д 255 — 292ММ ГОСТ 126-79 АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» Россия
Галоши резиновые
Не указана
Сапоги резиновые мужские Корд М специальные 170мВМУН200 текстильная подкладка
Сапоги резиновые
от 360₽