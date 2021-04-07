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    Главная / Торговый портал / Стельки вкладные, подпятники и аналогичные изделия / Вкладыш для обуви меховой овчина арт. 5.301
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Вкладыш для обуви меховой овчина арт. 5.301

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вкладыш для обуви меховой овчина арт. 5.301- Стельки вкладные, подпятники и аналогичные изделия
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    Вкладыш для обуви меховой овчина арт. 5.301

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 693
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОАВИА-САХАЛИН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      608,58
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      730,3
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      26
      Регионы поставки
      Подробнее
      730,3c НДС
    • ООО "ЯРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      587,29
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      704,75
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      704,75c НДС
    • ООО "ФОРВАРД-СПЕЦОДЕЖДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      587,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      693
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      693c НДС

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