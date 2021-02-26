Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная / Бумага упаковочная Крафт в рулоне 65 г/кв.м 1.02м х 30 м
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага упаковочная Крафт в рулоне 65 г/кв.м 1.02м х 30 м

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага упаковочная Крафт в рулоне 65 г/кв.м 1.02м х 30 м- Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
    4
    Бумага упаковочная Крафт в рулоне 65 г/кв.м 1.02м х 30 м

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 665,1
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      610,85
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      733,02
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Вид рулон; Длина полотна 30 метр; Плотность бумаги 65 г/кв.м; Применение транспортно-логистическая упаковка; Применение складское хранение; Применение торговля; Применение переезд; Применение интернет-магазины; Тип бумаги крафтовая; Страна происхождения Россия; Ширина 1020 мм; Артикул 662519
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      733,02c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      609,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      731,11
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      731,11c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      563,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      665,1
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      665,1c НДС

    Похожие товары

    Бумага мешочная полурастяжимая SKS-70 АО "Сегежский ЦБК" Россия
    Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
    Не указана
    В корзину
    Бумага упаковочная Koopman International Крафтовый Шарм 70х200СМ в ассортименте
    Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
    от 234
    В корзину
    Бумага упаковочная крафт Коммунар 840х1500ММ 78Г/М2 бежевый ТУ 5435-002-00279054-2005
    Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
    от 2095,2
    В корзину
    Бумага мешочная полурастяжимая SKS-90 АО "Сегежский ЦБК" Россия
    Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
    Не указана
    В корзину
    Бумага упаковочная Марка В 60х42СМ серая, для пищевых продуктов ТД Циркон Россия
    Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
    от 100
    В корзину
    Бумага мешочная СтериТ УММ-70 1000х1060ММ 120ШТ ООО НПФ Винар
    Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
    от 2900
    В корзину
    Бумага упаковочная крафт Идеал в рулоне 0.7х10М 78Г/М2 коричневый с черным рисунком
    Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
    от 1340
    В корзину
    Бумага упаковочная Крафт
    Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
    от 200
    В корзину
    Бумага упаковочная крафт Коммунар в рулоне 102СМ 78Г/М2
    Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
    от 102
    В корзину
    Бумага мешочная Sack kraft paper 78Г/М2 1000ММ 500КГ/РУЛ
    Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
    Не указана
    В корзину
    Бумага упаковочная пленка Pioneer Металлик 70х200СМ в ассортименте Китай
    Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
    от 106,8
    В корзину
    Бумага упаковочная Лилия Холдинг БК420/20 420ММх20М 78Г/М2
    Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
    от 170
    В корзину
    Позвонить