Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент / Датчик веса цилиндрический К-С-18З с НПИ 68т
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Датчик веса цилиндрический К-С-18З с НПИ 68т

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Датчик веса цилиндрический К-С-18З с НПИ 68т- Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
    4
    Датчик веса цилиндрический К-С-18З с НПИ 68т

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 45860
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38864,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      45860
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Класс точности по ГОСТ 30129 С3/С1 Число поверочных интервалов 3000/1000 Поверочный интервал ( ), т НПИ/3000, НПИ/1000 Направление измеряемой силы, условное обозначение по ГОСТ 30129 Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В Наименьший предел измерения (НмПИ), т 20 Пределы допускаемой погрешности по входу при первичной (периодической) поверке, т от НмПИ до 500 вкл св. 500 до 2000 вкл св. 2000 ±0,35(0,7) ±0,7 (1,4) ±1,05 (2,1) Изменения значения выходного сигнала датчика, приведенные ко входу, при постоянной нагрузке, состав- ляющей 90–100% наибольшего предела измерения, не более: – 0,7 значения пределов допускаемой погрешности в течение 30 мин; – 0,15 значения пределов допускаемой погрешности за время между 20-й и 30-й минутами нагружения. Изменения значения выходного сигнала датчика, приведенные ко входу, при нагрузке, соответствующей наименьшему пределу измерения, не более: – после нагружения датчика в течение 30 мин постоянной на- грузкой, составляющей 90–100% от наибольшего предела изме- рения; – при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 5°С; – при изменении атмосферного давления на каждый 1 кПа. ± 0,5 v ± 0,7 v ± 1,0 v Рабочий диапазон температур, °С –30…+50 Допустимая перегрузка в течение не более 30 мин,% от НПИ 25 Разрушающая нагрузка, % от НПИ 200 Входное электрическое сопротивление, Ом Выходное электрическое сопротивление, Ом Рекомендуемое напряжение питания, В 5–12 Потребляемая мощность не более, ВА 0,5 Электрическое сопротивление изоляции не менее, МОм 1000 Степень защиты датчиков по ГОСТ 14254 IP 67 Материал датчика легированная/нержавеющая сталь Масса датчика, кг Длина кабеля, м Вероятность безотказной работы за 2000 часов 0,96 Средний срок службы, лет 10 Модель К-С-18Д К-С-18З К-С- 18М К-С- 18П Наибольший предел измерения (НПИ), т 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 1; 2,2; 3,3; 4,7; 10; 15; 22; 33; 47; 68; 100 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3 10, 20 1 23 680,00 18,00 20 067,80 Новая позиция 04.08.2017 Добавить позицию Импорт из файла Удалить Отправить на обработку Страница 1 из 1
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      45860c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВЕКТОР-ПМ'
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38864,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      45860
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      45860c НДС

    Похожие товары

    Скоба для весов крановых КВ-10Т
    Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
    от 13500
    В корзину
    Пульт дистанционного управления ДУ для весов крановых КВ-10Т
    Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
    от 33600
    В корзину
    Крюк для весов крановых КВ-10Т
    Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
    Не указана
    В корзину
    Аккумулятор для весов крановых КВ-10Т
    Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
    от 30000
    В корзину
    Пульт управления и индикации 32-мя устройствами ПУИ-32 СПДП.425519.200
    Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
    от 121305,8
    В корзину
    Тензодатчик KFGS 20-120 10ШТ
    Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
    от 7000
    В корзину
    Тензодатчик консольный BSH-500L
    Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
    от 17880
    В корзину
    Тензодатчик BM8D-10t-C3-6В 10Т 5-18В
    Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
    от 69000
    В корзину
    Тензодатчик момента свинчивания М70 10Т 10-30В 4-20МА с нормирующим усилителем
    Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
    Не указана
    В корзину
    Тензодатчик фольговый двухосевой KFGS-10-120-D16-16 10ШТ
    Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
    от 14400
    В корзину
    Тензодатчик фольговый двухосевой KFGS-10-120-C1-16 10ШТ
    Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
    от 6200
    В корзину
    Тензодатчик CAS BSH-500
    Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
    Не указана
    В корзину
    Позвонить