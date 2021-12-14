Характеристики

Класс точности по ГОСТ 30129 С3/С1 Число поверочных интервалов 3000/1000 Поверочный интервал ( ), т НПИ/3000, НПИ/1000 Направление измеряемой силы, условное обозначение по ГОСТ 30129 Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В Наименьший предел измерения (НмПИ), т 20 Пределы допускаемой погрешности по входу при первичной (периодической) поверке, т от НмПИ до 500 вкл св. 500 до 2000 вкл св. 2000 ±0,35(0,7) ±0,7 (1,4) ±1,05 (2,1) Изменения значения выходного сигнала датчика, приведенные ко входу, при постоянной нагрузке, состав- ляющей 90–100% наибольшего предела измерения, не более: – 0,7 значения пределов допускаемой погрешности в течение 30 мин; – 0,15 значения пределов допускаемой погрешности за время между 20-й и 30-й минутами нагружения. Изменения значения выходного сигнала датчика, приведенные ко входу, при нагрузке, соответствующей наименьшему пределу измерения, не более: – после нагружения датчика в течение 30 мин постоянной на- грузкой, составляющей 90–100% от наибольшего предела изме- рения; – при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 5°С; – при изменении атмосферного давления на каждый 1 кПа. ± 0,5 v ± 0,7 v ± 1,0 v Рабочий диапазон температур, °С –30…+50 Допустимая перегрузка в течение не более 30 мин,% от НПИ 25 Разрушающая нагрузка, % от НПИ 200 Входное электрическое сопротивление, Ом Выходное электрическое сопротивление, Ом Рекомендуемое напряжение питания, В 5–12 Потребляемая мощность не более, ВА 0,5 Электрическое сопротивление изоляции не менее, МОм 1000 Степень защиты датчиков по ГОСТ 14254 IP 67 Материал датчика легированная/нержавеющая сталь Масса датчика, кг Длина кабеля, м Вероятность безотказной работы за 2000 часов 0,96 Средний срок службы, лет 10 Модель К-С-18Д К-С-18З К-С- 18М К-С- 18П Наибольший предел измерения (НПИ), т 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 1; 2,2; 3,3; 4,7; 10; 15; 22; 33; 47; 68; 100 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3 10, 20