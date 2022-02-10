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    Главная / Торговый портал / Части и принадлежности прочих офисных машин / Запасная часть для оргтехники Подшипник тефлонового вала для Nashuatec MP2550 G0524618, AE030029
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запасная часть для оргтехники Подшипник тефлонового вала для Nashuatec MP2550 G0524618, AE030029

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Подшипник тефлонового вала для Nashuatec MP2550 G0524618, AE030029- Части и принадлежности прочих офисных машин
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    Запасная часть для оргтехники Подшипник тефлонового вала для Nashuatec MP2550 G0524618, AE030029

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1075,95
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1163
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1395,6
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1395,6c НДС
    • ООО "ВИНКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      911,82
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1075,95
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1075,95c НДС

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