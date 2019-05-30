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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Запасная часть для оргтехники Чистящее лезвие для Ricoh MP2501sp AD042083
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запасная часть для оргтехники Чистящее лезвие для Ricoh MP2501sp AD042083

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Чистящее лезвие для Ricoh MP2501sp AD042083- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Запасная часть для оргтехники Чистящее лезвие для Ricoh MP2501sp AD042083

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    Цена
    от 1295,27
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ВИНКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1097,68
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1295,27
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1295,27c НДС

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