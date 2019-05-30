Запасная часть для оргтехники Ролик подачи бумаги adf для Nashuatec C6501sp A8061321, B4772225

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Ролик подачи бумаги adf для Nashuatec C6501sp A8061321, B4772225- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства