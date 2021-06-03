Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные / Черенок для лопат 40ММ 1200ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Черенок для лопат 40ММ 1200ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Черенок для лопат 40ММ 1200ММ- Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    8
    Черенок для лопат 40ММ 1200ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 68
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "МИЛЛИОН ИНСТРУМЕНТОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      843
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1011,6
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1011,6c НДС
    • ХРИТОНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      843
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1011,6
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1011,6c НДС
    • ООО "КОРУНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      195,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      234,9
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      80000
      Регионы поставки
      Подробнее
      234,9c НДС
    • ООО "ЛТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      113
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      135,6
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      135,6c НДС
    • ООО "СКАТ-ЗАПЧАСТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      109,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      131,1
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      131,1c НДС
    • ООО "ЗАПСИБИНВЕСТГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      89
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      106,8
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      106,8c НДС
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      70
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      84
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      80000
      Регионы поставки
      Подробнее
      84c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      62,29
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      74,75
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      74,75c НДС
      Цена актуальна до
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      68
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      68
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      68c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФИЛИППОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РМК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОФИСЛЭНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Черенок для лопат со срезом FIT березовый 40ММ 1300ММ
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    Не указана
    В корзину
    Черенок для лопат дерево 40ММ 1300ММ тип 4, ГОСТ 19596-87
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    от 50
    В корзину
    Черенок для лопат шлифованный деревянный 35ММ
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    от 140,1
    В корзину
    Ручка для напильника 400ММ Sitomo пластмасса
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    от 88,32
    В корзину
    Ручка для напильника 300ММ Sitomo пластмасса
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    от 44,4
    В корзину
    Ручка для напильника 200ММ Sitomo пластмасса
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    от 46,8
    В корзину
    Черенок для лопат березовый 1 сорт 40ММ 1250ММ
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    от 29,74
    В корзину
    Черенок для лопат дерево 40ММ Обнинск
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    Не указана
    В корзину
    Ручка для напильника 300ММ пластмасса
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    Не указана
    В корзину
    Черенок для лопат березовый высший 40ММ 1200ММ
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    Не указана
    В корзину
    Черенок для лопат деревянный 1 сорт 40ММ 1200ММ
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    от 112,8
    В корзину
    Черенок для лопат сухой, шлифованный ЗУБР 1 сорт 1300ММ 39430-SD
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    от 324,82
    В корзину
    Позвонить